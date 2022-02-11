В Николаеве спасатели создали видео для людей с проблемами слуха: рассказывают, что делать во время боевых действий

Ролик с использованием жестового языка был создан из-за волны псевдо-минирований.
Как выглядит взрывчатка. Николаевские спасатели создали обучающий видеоролик для детей с нарушением слуха.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 февраля.
В видео жестовым языком спасатели показали, как действовать ребенку, если он увидит подозрительный предмет. Ведь взрывчатка может быть заложена и в игрушке, и в телефоне, говорят взрывотехники.
Спасатели объясняют: ролик с использованием жестового языка создали из-за волны псевдо-минирований. Ибо выяснили, что информации, которая была бы доступна и понятна людям с недостатками слуха, нигде нет. Кроме ролика для детей провели занятие, на котором учащиеся спецшколы могли увидеть взрывоопасные предметы.
"При обнаружении какого-нибудь взрывоопасного предмета или подозрительного предмета, не нужно что-то делать самостоятельно, нужно звать кого-то из взрослых и сообщить в экстренную службу", — акцентировал старший сапер Антон Игнатенко.
"Для людей с нарушениями слуха такой информации нет. Я сам стараюсь учить все, это очень важно. Нужно добавить оружие, вдруг война произойдет, как эвакуироваться, как вести себя, знать о бомбоубежищах", — добавил ученик спецшколы для детей с недостатками слуха Николаева Алексей.
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