В Николаеве водитель совершил сальто на авто и застрял в заборе: машину никто не забирал почти сутки

В Николаеве водитель совершил сальто на авто и застрял в заборе: машину никто не забирал почти сутки

Однако эвакуацию устроили втайне от полиции или спасателей

Автомобиль застрял в заборе в Николаеве и уже сутки его не могут забрать из частного дома, где все произошло.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Авто влетело в ограждение дома в частном секторе и застряло. Очевидцы говорят, водитель летел на большой скорости, не справился с управлением и машину выбросило прямо на забор одного из дворов.

«Не видно было, что он пьян, честно говоря, он сначала, говорили, в шоке вылез», – рассказывает местная жительница Валерия.

Автомобиль смяло, впрочем водитель, говорят люди, не пострадал. Он сам выбрался из салона. И когда услышал, что жители вызывают копов, быстро ушел, оставив автомобиль в ограждении.

Нарушителя разыскала полиция, но автомобиль с места аварии они не забрали. Кто сейчас вызвал эвакуатор, забравший машину, остается неизвестно.

Новости Николаева: автомобиль застрял в заборе и его уже сутки не могут оттуда забрать

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