В Николаеве волонтеры пытаются пристроить четырехлапых, которые остались под обстрелами: трогательные кадры

В Николаеве волонтеры устраивают выставки животных и пытаются пристроить тех, кто остался под обстрелами. Многие из них – боевые собаки, которые родились рядом с военными.

Об этом в эксклюзивном репортаже из города рассказали журналисты TSN.ua.

Сон у четырехлапых соответствующий – после обстрелов они не обращают внимания на происходящее вокруг. Девушки, которые ищут четвероногие семьи, не теряют надежду, что пристроят каждого.

В Николаеве волонтеры пытаются пристроить животных/Скриншот с видео

“Это у меня на аэродроме у нас сучка родила девять щенков. Вот это одна из девяти. Ему два месяца он уже вакцинирован одной вакциной, еще будет вторая вакцина. У нас еще есть четыре девочки замечательные. Они все у нас боевые, все у нас хорошие. Одного сегодня отдали, его брата, двух перед этим двоих так же отдали. А еще четыре девочки, один мальчик. Надо хорошую семью ищет, ищет семью. Мой номер 096 188 7091. Будет классный охранник", – рассказывает волонтер Аня и показывает щенка.

Еще одна волонтер Мария привезла собак из Чернобаевки. Говорит, там они тоже постоянно под обстрелами. Но едет в Николаев каждый раз, чтобы найти им хорошие руки.

В Николаеве волонтеры пытаются пристроить животных/Скриншот с видео

“У нас очень много животных из зон боевых действий поступают, там где села уже снесли под ноль. Ребята спасают животных, передают нам и мы приводим их в сознание, стерилизуем, вакцинируем, потом ищем им семьи”, – говорит Мария.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НИКОЛАЕВ — ГОРОД-ФОРПОСТ! Чем гордятся местные жители и почему возвращаются в уничтоженные села?

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