В Николаевской области 15-летний парень во время пожара спас младшего брата: невероятная история

В селе Николаевской области загорелся жилой дом многодетной семьи. В пожаре чуть не погиб 8-летний мальчик, но спас его брат.

В Николаевской области 15-летний парень вытащил из охваченного пламенем дома 8-летнего брата. Огонь в доме многодетной семьи вспыхнул в 8:00 утра. Мать успела вывести из задымленного помещения 3-летних двойняшек и 7-летнюю дочь. Еще двое сыновей - 13 и 15 лет выбрались самостоятельно. В доме остался Владик, который в дыму споткнулся, упал и не смог выйти.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Шворак.

Дмитрий рассказывает, что огонь буквально за секунды поглотил их дом. Парень слышал крики матери, которая звала Владика. Но тот молчал. Поэтому старший брат, не задумываясь, бросился в задымленные комнаты.

"Не хотел откликаться. Я потом сильнее крикнул ему. Он откликнулся - я тут, я слышу что он у меня под ногами. Я его под мышку и еле выход нашел, потому что все черное - не мог выйти просто", - говорит спаситель Дмитрий Амальский.

Дмитрий Амальский.

Юноша передал Владика маме, а сам с 13-летним Кириллом бросились тушить возгорание. Через несколько минут на места возгорания приехали и ГСЧС. Они и погасили дом. Предварительно загорелось из-за проводки. 8-летнего Владика с мамой доставили в больницу. У мальчика обожжены руки.

"Мама сама, к сожалению, воспитывает детей. Мама находится возле ребенка в больнице. Сейчас ребенку вчера сделали операцию одну", - говорит кума Надежда.

Дом, в котором разгорелся пожар

Пока мама с Владыком в больнице, четверо других детей гостит у ее сестры. Соседи говорят, семья благополучна, но живет очень небагато и будет благодарна за любую помощь:

4149499392761795 Амальская Людмила Сергеевна (мама)

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