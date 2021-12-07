В Николаевской области гастролер выдурил у дедушки 80 тысяч гривен

Пенсионер поверил, что его дочь попала в ДТП.

В Николаевской области пенсионеру позвонил неизвестный, представился врачом и сообщил, что якобы его дочь попала в ДТП и нуждается в срочной операции.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 7 декабря.

Пенсионер отдал все, что у него было. Впрочем, когда мошенник ушел, все же позвонил по телефону дочери. Она сказала, что с ней все хорошо и сразу обратилась в полицию. Копы задержали мошенника в соседнем городе. Мужчина – родом из России и уже был судим за имущественные преступления. В настоящее время копы устанавливают других жертв афериста.

“Позвонили, что дочь попала в аварию в Харькове, сейчас находится в тяжелом состоянии. Она – в частной клинике и срочно нужно переслать деньги на лечение и операцию в сумме 160 тысяч гривен. Я отдал 2600 долларов и 10 тысяч гривен”, – рассказал пенсионер.

“Задержанный проверяется на причастность, по меньшей мере, к 20 аналогичным преступлениям на территории Николаевщины и Украины, где мужчина требовал у жертв, как правило, пожилого возраста, до 10 тысяч долларов. Полицейские устанавливают подельников мошенника. Известно, что руководили действиями исполнителя заключенные, отбывающие наказание на неподконтрольной Украине территории и при содействии администрации учреждения отбывания наказаний. Денежные средства потерпевших сразу переводили на счета организаторов. Сам задержанный – родом из Российской Федерации, неоднократно привлекался за имущественные преступления”, – сказал Сергей Шайхет, начальник ГУНП в Николаевской области.

В Николаевской области мошенники обманули на 80 тысяч гривен пожилого мужчину | Новости Украины

Напомним, в Днепропетровской области осужденный, находясь в колонии, выманил у женщины 254 тыс. грн, которые она собирала на помощь детям.

Читайте также: