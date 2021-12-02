В Николаевской области глава ОСМД во время обсуждения коммунальных услуг избил жителя многоэтажки

В Николаевской области глава ОСМД во время обсуждения коммунальных услуг избил жителя многоэтажки

У пострадавшего диагностировали легкие травмы.

В г. Вознесенске Николаевской области председатель ОСМД избил мужчину из-за коммунальных платежей. За это его оштрафовали на 850 гривен.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

По данным следствия, конфликт произошел возле многоквартирного жилого дома. Во время спора глава ОСМД избил жителя дома. У пострадавшего диагностировали следующие травмы: кровоизлияние в левом глазе и левом бедре, относящиеся к легким телесным повреждениям.

В суде подозреваемый рассказал, что с 2013 года работает главой ОСМД и с потерпевшим у него возник конфликт из-за платежей. Мужчина в совершенном раскаялся и признал свою вину. Потерпевший рассказал, что у него с председателем ОСМД произошла ссора во время обсуждения коммунальных услуг и тот его ударил.

Суд признал нападающего виновным по ч.1 ст.125 УК и назначил ему 850 грн штрафа.

Читайте также: