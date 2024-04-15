В Николаевской области к лету хотят высадить 12 миллионов новых деревьев: как это происходит

В Николаевской области продолжается масштабная высадка деревьев — самая большая за последние годы. Четверть лесов региона засорена минами и снарядами из-за боевых действий. Так что взялись к лету высадить 12 миллионов новых деревьев.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

В Николаевской области восстанавливают лес. На этой балке через несколько лет будет расти смешанный. Потому что рядом с соснами высаживают и дубы. Посадить эти сеянцы работа сверхсложная. Но еще труднее подготовить землю для них. Потому что нужно рыхлить, копать и дисковать, говорит лесничий.

"Здесь много технологий, нервов. Постоянно бегаешь, смотришь, чтобы все было добро, чтобы земля правильно улеглась. И еще можно было бы разработать дальше, чтобы хорошо люди сажали", — говорит Вита Рябенька, лесничая Березнеговатского лесничества.

Как в Николаевской области высаживают новые леса

Супруги Валерия и Екатерины приехали из Давидова Брода, что на Херсонщине, чтобы вручную сеять лес. Разговоры на лужайке только о войне и беде, которую она с собой принесла в их дом.

На поле в основном односельчане из Херсона. Раньше сажали овощи. Теперь из-за войны войны и поля там заминированы и фермеры выехали. Поэтому ездят на рассвете на работу в соседнюю Николаевщину. Здесь и потише и денег заработать на госпредприятии можно. Уже и набили руку на высадке лесов.

Всего в полусотне километров отсюда охвативший и земли этого лесничества Баштанского района фронт. Четверть из них загрязнена минами и снарядами, говорят лесничие. Пройдут годы, пока там снова можно будет безопасно ходить. Поэтому к этому времени планируют вырастить новые леса, высадить как минимум 12 миллионов деревьев уже к лету.

Под сигналы тревоги в области работы не останавливаются. К вечеру засеять надо всю эту немалую лужайку. И ждать дождей, чтобы сеянцы лучше прижились.

Высадка деревьев в Николаевской области

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Напомним, украинские военные пытаются не дать окружить Серебрянский лес в Луганской области.

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