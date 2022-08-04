В Николаевской области мужчина облил бензином и поджег 21-летнюю девушку

Потерпевшая находится с ожогами в больнице. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
В Николаевской области мужчина зверски расправился со своей сожительницей. Причины, почему так поступил, пока не называет.
Как рассказали ТСН.ua в полиции Николаевщины, 29-летний мужчина во время конфликта облил 21-летнюю женщину бензином и поджег ее.
Крики на помощь услышала соседка, она и вызвала скорую.
Пострадавшая находится с ожогами в больнице. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
"Причина конфликта пока неизвестна", — сообщили ТСН.юа в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.
Известно, что во время совершения преступления мужчина был нетрезв.
Правоохранители открыли уголовное производство, подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в США 79-летний мужчина решил наказать автодилера и сжег находившиеся на стоянке салона машины.
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