В Николаевской области мужчина превратил дом в напичканную оружием нарколабораторию

В Николаевской области мужчина превратил дом в напичканную оружием нарколабораторию

У него нашли разные виды оружия, патроны, а также оборудование для изготовления и фасовки наркотиков.

В Николаевской области полицейские обнаружили целую вооруженную нарколабораторию. Ее обустроил местный житель прямо в своем подворье. Оттуда и торговал наркотиками.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 24 ноября.

В ходе обыска выяснилось, что дом и автомобиль горе-бизнесмена были буквально напичканы оружием. Копы нашли травматические пистолеты, винтовки, оптические прицелы, патроны разной модификации и охотничьи ножи.

Пока устанавливают, откуда у мужчины такой товар, а также каналы сбыта наркотиков и возможных пособников. Наркодельцу грозит до 10 лет тюрьмы.

В Николаевской области полицейские обнаружили целую вооруженную нарколабораторию | Новости Украины

Напомним, в Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. По ценам "черного рынка" стоимость изъятой марихуаны составляет более 10 миллионов гривен.

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