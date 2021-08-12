В Николаевской области умельцы воровали газ на миллион гривен в день просто из цистерн

Первый задержанных взяли во время передачи "взятки" правоохранителям.
На Николаевщине задержали банду, которая тоннами похищала газ из цистерн поездов.
Сообщают журналисты ТСН.
По данным следствия, ежедневно дельцы зарабатывали до миллиона гривен. Всего в группировке было десять мужчин — работники военизированной охраны железной дороги и водитель поезда. Именно они указывали точное и время, когда из цистерн беспрепятственно можно будет качать газ, ворам оставалось только вовремя подогнать авто.
Украденное реализовывали на подконтрольных минизаправках, где документы на топливо не спрашивали. Сначала оперативники задержали двух дельцов — руководитель группы пытался договориться со следствием и предлагал взятку. Во время передачи пяти тысяч долларов его и взяли. Впоследствии задержали остальных.
«Суть схемы заключалась в следующем — водитель поезда оставлял его в условленном месте. В дальнейшем фигуранты преступления приезжали на арендованном автомобиле, присоединялись специальное оборудование и скачивания газ», — рассказывают в местной полиции.