В Николаевской области умельцы воровали газ на миллион гривен в день просто из цистерн

В Николаевской области умельцы воровали газ на миллион гривен в день просто из цистерн

Первый задержанных взяли во время передачи "взятки" правоохранителям.

На Николаевщине задержали банду, которая тоннами похищала газ из цистерн поездов.

Сообщают журналисты ТСН.

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По данным следствия, ежедневно дельцы зарабатывали до миллиона гривен. Всего в группировке было десять мужчин — работники военизированной охраны железной дороги и водитель поезда. Именно они указывали точное и время, когда из цистерн беспрепятственно можно будет качать газ, ворам оставалось только вовремя подогнать авто.

Украденное реализовывали на подконтрольных минизаправках, где документы на топливо не спрашивали. Сначала оперативники задержали двух дельцов — руководитель группы пытался договориться со следствием и предлагал взятку. Во время передачи пяти тысяч долларов его и взяли. Впоследствии задержали остальных.

«Суть схемы заключалась в следующем — водитель поезда оставлял его в условленном месте. В дальнейшем фигуранты преступления приезжали на арендованном автомобиле, присоединялись специальное оборудование и скачивания газ», — рассказывают в местной полиции.

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