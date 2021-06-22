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В Николаевской области в тройной аварии погибли два человека

В Николаевской области в тройной аварии погибли два человека

В Николаевской области в тройной аварии погибли два человека

В больнице оказалось пять человек.

Смертельная автотроща на Николаевщине — на трассе в направлении Одессы не разминулись три легковушки и тягач с цистерной.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

Два человека погибли, еще пятеро — пришлось госпитализировать. Среди них и двое детей.

По словам очевидцев, автомобиль «Черри» по неизвестным причинам выскочил на встречную полосу и лоб в лоб врезался в грузовик. От мощного удара легковушку смяло и отбросило назад в его полосу. Водитель и пассажирка "Черри" погибли на месте.

Еще две легковушки столкнулись из-за того, что пытались сманеврировать на скорости и объехать место ДТП.

Движение на трассе в районе аварии было практически заблокировано — образовались огромные пробки в обоих направлениях, полиция пропускала транспорт в реверсном режиме.

Новости Украины: в Николаевской области произошло смертельное ДТП на трассе в направлении Одессы

Новости Украины: в Николаевской области произошло смертельное ДТП на трассе в направлении Одессы