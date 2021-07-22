В Николаевской области во время учений несколько боеприпасов уклонились от курса и разорвались на краю села

Никто из местных жителей не пострадал.
Инцидент на военных учениях. На полигоне "Широкий Лан", что на Николаевщине, вторую неделю продолжаются международные обучение "Козацкая булава ".
Об этом 22 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.
Участвуют две тысячи военных из 5 стран. Сегодня, во время отработки стрельб артиллерии несколько боеприпасов отклонились от курса и упали на краю села Чемерлиеве, которое граничит с полигоном. Местные говорят, что боеприпасы залетели именно оттуда и разорвались на огородах, за несколько метров от домов. Никто из жителей не пострадал. Однако осколками снаряда повредило забор, а взрывной волной выбило стекла. Военные собрали все обломки боеприпасов и пообещали отремонтировать все, что повредило взрывом.
"Здесь было два взрыва. Один в селе, другой — на горе. Полетели осколки во двор. Мы сразу поняли, что это на полигоне продолжаются обучения", — говорит жительница села Чемерлиеве Нила Романова.
"Во время проведения учений, сейчас идет активная фаза, произошло отклонение боеприпасов и взрыв вблизи населенного пункта, который находится на самой границе полигона", — говорит начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Анатолий Прошин.
Напомним, в Украине в понедельник, 12 июля, начались международные военные учения "Козацкая булава-2021". Маневры и тренировки продлятся до 24 июля.