В Николаевской области возрождают таврический орнамент: чем уникальна роспись

Роспись внесли в список объектов нематериального культурного наследия Николаевщины.

В Николаевской области возрождают аутентичную роспись — таврический орнамент, который присущ именно Причерноморью. Его нашла местная журналистка полвека назад, а восстанавливает теперь местная художница.

О забытых узорах рассказали в сюжете ТСН.Ранок 4 ноября.

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Вся мастерская художницы заставлена работами в голубых, белых и оранжевых цветах – все это таврическая роспись. Техника была бы утеряна, если бы полвека назад журналистка Евгения Бондаренко не обратила внимание на аутентичные орнаменты в причерноморских селах.

Когда художник Любовь Паранюк увидела работы журналистки с таврической росписью, то загорелась идеей возродить орнамент родного края. Уже пять лет она создает новые и новые работы в этой технике: "Просто на чистом дереве использовала светлый фон. На керамику – темный".

Новости Украины: в Николаевской области возрождают таврические орнаменты

Художница расписала местную библиотеку, остановку в родном селе. Кроме того, она учит таврической росписи всех желающих.

К слову, два года назад таврическую роспись внесли в список объектов нематериального культурного наследия Николаевщины. Теперь его орнаментом расписывают стены административных зданий и готовят документы, чтобы роспись получила статус на государственном уровне.

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