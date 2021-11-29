В Николаевской ОГА рассказали о компенсациях и жилье для пострадавших от взрыва в Новой Одессе

В Николаевской ОГА рассказали о компенсациях и жилье для пострадавших от взрыва в Новой Одессе

Поисковая операция завершилась, всех числившихся пропавшими, нашли.

54 человека остаются без крова в Новой Одессе после взрыва из-за утечки газа в пятиэтажке. Четверо человек погибли. Разрушен весь подъезд, квартиры второго подъезда в трещинах. Не поврежденный, по оценкам экспертов, остался только третий подъезд. Сегодня его должны обследовать газовики, чтобы решить, когда можно вернуться домой. Сейчас все они – у родственников и друзей.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Поисковая операция завершилась, всех числившихся пропавшими, нашли. Но с утра здесь продолжают разбирать завалы. Полностью разрушен первый подъезд, квартиры второго с трещинами. В третий сегодня обещают запустить людей. Сегодня второй подъезд должен начать обследовать комиссия, чтобы определить, что с ним делать – сносить или восстанавливать.

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«Первый подъезд он не жилой, второй подъезд – под вопросом. Третий подъезд мы пока не знаем, наверное, будем запускать под жилье, потому что взрыв его не задел. Там конструкция в нормальном состоянии», – отмечает руководитель научно-исследовательского центра строительной экспертизы и проектирования Олег Ханов.

Дом взорвался в субботу. В небо взлетели квартиры 5 и 4 этажей первого подъезда, как выяснилось, в квартире на 5 произошла утечка газа, он и вызвал взрыв. Три человека спасатели достали из завалов живыми. Один умер от взрывной волны – не выдержало сердце. Троих почти двое суток искали – это пожилая пара, в квартире которых был взрыв, а также их соседка снизу. Всех троих нашли мертвыми.

30 семей из других квартир срочно вывели из дома. Третий день они живут у родственников. В общежитие, которое им предложили, согласились пойти не все. Где будут дальше жить никто не знает и не объясняет. Шанс попасть в дом есть только у жителей третьего подъезда, почти не пострадавшего от взрыва. Сейчас там подключите свет, сегодня газовики тянут новую газовую трубу. А вот вернутся ли люди в первые и вторые подъезды – большой вопрос.

«Нас не пускают, потому что волнуются, что там обвалы могут быть. Мы ни документы не забрали, ни нижнее белье, ни вещи, ничего не забрали. Остались без жилья. Уже вторые сутки кочуем, пару часов ночью ходим к родителям», — говорит одна из жительниц.

Новости Украины: в Новой Одессе из-за взрыва в пятиэтажке 54 человека не могут вернуться домой

"Рассматриваются два варианта — это приобретение жилья и компенсация деньгами по стоимости, которую сейчас просчитывают. Весь рынок проанализирован, жилья достаточно для приобретения, но все будет следовать закону, будет рассчитана средняя стоимость или экспертная оценка. Из областного бюджета мы будем помогать местному, чтобы обеспечить людей жильем в кратчайшие сроки", — пообещал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Впрочем, сроков компенсаций или предоставления новых квартир не озвучивает. Тем временем в Новой Одессе объявили сбор средств для пострадавших от взрыва. Люди несут вещи и еду в здание горсовета. Ведь большинство жителей разрушенного дома остались без имущества.

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