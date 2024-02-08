В Никополе расстреляли авто заместителя мэра: он погиб на месте (фото, видео, подробности)

Правоохранители уже ищут убийц, какие версии у следствия и что известно о заместителе мэра – в эксклюзиве TSN.ua.

В Никополе Днепропетровской области 8 февраля посреди белого дня убили заместителя городского головы Виталия Журавлева: неизвестные расстреляли его автомобиль. Правоохранители уже ищут убийц, какие версии у следствия и что известно о заместителе мэра – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Кадры авто

Видео, как 8 февраля посреди белого дня в Никополе, что на Днепропетровщине пылает автомобиль, мигом разлетелось соцсетями.

Подробности трагедии

Позже выяснилось, что за рулем Toyota Land Cruiser находился заместитель городского головы Виталий Журавлев. На его машину напали прямо возле дома и расстреляли неизвестные, из-за чего и произошло возгорание автомобиля. Находившийся за рулем Журавлев получил многочисленные сквозные огнестрельные ранения, от которых погиб на месте трагедии.

"8 февраля около 9 утра в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю городского головы Никополя. На месте происшествия полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины", — говорится в сообщении полиции.

Что говорят в полиции?

В Национальной полиции сообщили, что правоохранители установили приметы нападающего. На розыск подозреваемого был брошен весь личный состав полиции региона. Кроме того, на место трагедии съехалось все руководство, спецназовцы КОРД и другие правоохранительные структуры. На месте работает и прокуратура. В Офисе генпрокурора заявили, что нападавший был не один, до сих пор неизвестно, и из чего именно стреляли. Тем временем одно из местных изданий TrueUA, ссылаясь на источники среди правоохранителей, рассказали, что авто расстреляли люди в военной форме, а в городе сейчас объявлен план "Сирена" и возбуждено уголовное производство по факту умышленного убийства.

Если нападавшего найдут и его вину установят, то ему грозит от 10 до 15 лет лишение свободы или пожизненное (с конфискацией имущества, если убийство было по корыстным поводам).

Что известно о Журавлеве?

За что так жестоко расправились с чиновником точно неизвестно, но есть версия, что причиной мог быть конфликт Журавлева с местной группировкой, который продолжается еще с 2017 года. Впрочем, о нем информации не так много. В 2020 году Виталий Журавлев баллотировался на мэра Никополя от партии "Батькивщина", но не прошел. Журавлев, кроме того, что был заместителем городского головы Никополя, был депутатом Никопольского горсовета от Родины, а до этого депутатом от Партии регионов. Раньше возглавлял местный отдел борьбы с организованной преступностью, а также преподавал в Днепропетровском государственном университете МВД Украины.

В 2016 году Виталий Журавлев собирал подписи за отставку тогдашнего мэра Фисака.

Напомним, что в 2016 году Никополь отказался от централизованного отопления. Трубы стали не нужны, поэтому Никопольский горсовет утвердил их оценку и разрешил продать с аукциона. И тут разразился скандал. Журавлев заявлял, что фактическая цена теплосети составляла 100 миллионов гривен, но городские власти продали 240 км труб за 8 млн грн. Журавлев и его единомышленники несколько лет судились за признание незаконными оценки, аукциона и продаж теплосети. Суд продолжался несколько лет и признал эти операции незаконными, о чем отчитывался Журавлев в соцсетях.

Цитируем сообщение Виталия Журавлева:

"Суд длиной в три года. Никопольская теплосеть продана незаконно и должна быть возвращена громаде!

Никопольчане, летом 2017 года городская власть произвела оценку никопольской теплосети в 8 миллионов гривен. В сентябре 2017 года за эти "смешные" деньги 240 километров труб были проданы. Фактическая цена теплосети составляет 100 миллионов гривен!

Три года я, Виталий Журавлев вместе с другими представителями общественности - Сергей Горгиладзе, Юлия Белик, Денис Иляш, Евгений Чабатюк, Николай Чабатюк, Мария Мельникова, Олег Ковалев и др., участвовал в судебных заседаниях по иску прокуратуры о признании незаконными оценки, аукциона, и договора о продаже никопольской теплосети. Все три года я представлял в распоряжение суда доказательства злоупотреблений со стороны чиновники.

Сегодня, 16 сентября 2020 года, в 16:55, Апелляционный хозяйственный суд вынес окончательный вердикт: все действия депутатов городского совета и чиновников по оценке и продаже 240 километров труб никопольской сети были признаны незаконными.

Все имущество должно быть возвращено в распоряжение никопольской Громады. Спасибо работникам прокуратуры Татьяне Шашлыковой и Анжеле Барчук, которые приложили немало усилий для нашей победы.

В ближайшее время я подготовлю подробный материал о заранее спланированной махинации с продажей труб теплосети, результате чего никопольчанам причинен многомиллионный ущерб.

Рукописи не горят и все ходы записаны…. Господин Фисак, наберётесь ли Вы мужества объясниться перед жителями города? Сомневаюсь".

Что же стало причиной трагедии – неизвестно, о конкретных подозреваемых в полиции пока речь не идет. Выводы можно делать только после расследования и официальных заявлений. Пока ни городской совет, ни мэр насмерть коллеги не отреагировали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В НИКОПОЛЕ РАСТРЕЛЯЛИ АВТО ЗАСТУПНИКА МЕРА: ОН ПОГИБ НА МЕСТЕ!".

Напомним, сообщение о расстреле автомобиля мэра Никополя появилось утром утром 8 февраля.

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