В Никополе рекорды по количеству обстрелов и продолжительности тревог, но люди упорно чинят разрушенные врагом дома

За сутки более сотни российских снарядов летит в Никополь на Днепропетровщине. Оккупанты бьют по нему с противоположной стороны Каховского водохранилища, сигнал тревоги не успевает сработать. Люди учатся по звукам распознавать приближение очередной атаки и рассчитывают секунды до ближайшего укрытия или погреба. В перерывах между тревогами и обстрелами никопольцы убирают обломки с улиц, метут дворы и готовятся сажать цветы, говорится в ТСН.

Укутанные и с одеялом в руках восьмилетняя Эвелина с мамой Викторией направляются в укрытие. Женщина говорит, что уже привыкли ночевать в этом убежище всей семьей. Не слишком удобно, но безопасно для малышей. Узкая скамья заменяет девочке кровать. “Некоторые моменты я думала, что я уже простилась с жизнью, если честно. Я держала ее за руку и говорила, все будет хорошо, побежали в коридор. Но это не очень спасает, поэтому мы решили находиться здесь. Каждый вечер приходим, берем теплые одеяла, термос с чаем”, — рассказывает женщина.

Каждый вечер в убежище с ними собирается до полусотни человек, многим приходится спать сидя.

Игорь окна своей квартиры заложил мешками с песком, верит, что от осколков защитился. "Почему я выбрал песок, потому что он хорошо задерживает обломки снарядов и гасит ударную волну", — говорит мужчина.

Под ударом российской артиллерии недавно оказалась целая улица. Здесь побит заборы, покрытые пленкой крыши, выбиты окна, но несмотря на обстрелы - стук молотков и жужжание пил. Пока позволяет погода, хозяева спешат закрыть разбитую крышу. Их дому, говорит Лариса, еще повезло. Удар на себя принял соседский дом, там двое раненых.

Ее с мужем спас глубокий погреб, который строил еще дедушка, там иногда сидят всю ночь. Научились забегать вниз менее чем за минуту, говорит женщина. “Стулья у нас здесь, вода, матрасы надувные, теплая одежда. У нас было с неделю, вся ночь была просто ужасная, с 11-ти часов началось и до 4-х часов утра”, — рассказывает женщина.

От обстрелов до обстрелов жители Никополя живут уже десятый месяц. Выучили адреса всех укрытий и оборудовали спальни в коридорах. Они привыкают еще к одному правилу – без лишней необходимости на улицу не выходить. Большинство выходят на улицу только вечером, чтобы быстренько перебежать на ночевку в укрытие.

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