8-летняя Алина из Павлограда

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Российские оккупационные войска около семи часов утра 19 июня атаковали жилой дом в частном секторе Павлограда, что в Днепропетровской области. В результате взрыва на месте трагически погибла восьмилетняя девочка Алина, которая в этот момент еще беззаботно спала в своей постели. Ее родные с тяжелыми ранениями были срочно госпитализированы в больницу.

От уютного дома семьи остались лишь руины, соседний двухэтажный дом сгорел дотла, а в целом на улице разрушено около десяти жилых домов. На месте страшной трагедии работала корреспондентка ТСН Анастасия Невирна.

Вместо детской комнаты — куча пепла: завалы расчищают под плач соседей

Сейчас на месте «прилета» вместо дома стоят сплошные искореженные руины — взрыв полностью снес крышу, перекрытия и стены, оставив после себя лишь полторы стены, которые чудом держатся. Потрясенные местные жители, волонтеры и родственники лихорадочно разгребают обломки кирпичей, остатки вещей и груды полностью сгоревшего личного имущества, пытаясь отыскать хоть что-то уцелевшее. Именно под этими тяжелыми глыбами бетона и кирпича оборвалась жизнь маленькой Алины. Враг цинично выбрал ребенка своей следующей мишенью, когда она даже не успела проснуться.

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Огромная стена разрушенного дома во время взрыва с огромной скоростью обрушилась прямо на соседский двор. Этот дом рядом теперь тоже полуразрушен. В нем вместе с родителями живут двое маленьких детей. Они были лучшими друзьями погибшей Алины и до сих пор не могут поверить в то, что произошло.

Последствия атаки на Павлоград

Соседи со слезами на глазах вспоминают последние часы жизни девочки: «Мы гуляли буквально вчера вечером вместе, она приходила к нам во двор играть. Алина еще так сильно хотела остаться у нас на ночь, но в конце концов мы решили, что лучше пусть идет домой спать… и вот так случилось».

Хозяйка этого полуразрушенного соседнего дома Дарья находится в полном отчаянии и растерянности. Женщина признается, что просто не понимает, за что сначала хвататься среди этого хаоса, и лишь без умолку благодарит Бога за то, что ее собственные дети чудом остались живы под обломками стен.

Десять лет строительства в одно мгновение превратились в пепел

Другой соседний двухэтажный дом, который стоял почти вплотную к эпицентру взрыва, сгорел дотла. Адское пламя охватило деревянные и пластиковые конструкции здания сразу же после «прилета» беспилотника. Несущие стены здания из-за высокой температуры глубоко растрескались, а тяжелый потолок полностью обрушился внутрь комнат. Жительница этого дома Ирина вспоминает первые минуты ночного кошмара.

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«Это было как внезапный взрыв — я сразу по звуку поняла, что попало именно в дом соседей. У нас в комнатах потолки были сделаны из гипсокартона, и нас спасло только то, что детей сверху накрыло большим, цельным листом гипсокартона, как щитом. Все вокруг валяется, у нас там была минеральная вата в качестве утеплителя, она мгновенно загорелась, с горящего потолка прямо на пол капает… И тут соседка с улицы неистово кричит: "Там ребенок погиб!" Мы с мужем этот дом собственными руками, в одиночку, строили больше десяти лет», — говорит женщина.

Страшным разрушениям подверглись и жилища пожилых людей, которые из-за возраста не имеют физических сил самостоятельно восстановить жилье. Пани Раиса, которая живет на улице совершенно одна, плачет на руинах своей комнаты. Женщина говорит, что в старости осталась у разбитого корыта: «Нет вообще ни одного целого окна, крыша очень сильно повреждена. Двойные большие окна, которые шли из дома, от взрыва упали на пол, и осколками и рамами меня тоже сильно задело».

«Он изменил направление и взорвался»: показания очевидца атаки

Местная жительница пани Татьяна в момент «прилета» как раз вышла к воротам своего двора, чтобы встретить детей, которые должны были вот-вот приехать к ней в гости. Женщина находится в состоянии глубокого шока. Она вспоминает, что работала на огороде, когда услышала характерный звук, а затем собственными глазами увидела российское орудие убийства.

«Слышу — вдруг в небе громко зажужжало. Он летел прямо отсюда, такой небольшой, этот железный треугольник… Потом на моих глазах резко изменил курс, пошел вниз, и раздался страшный взрыв. На мой огород оттуда летели такие огромные доски, брусья, куски железа… Я стою посреди двора и в панике думаю: надо же куда-то быстро спрятаться, а спрятаться негде. У меня после этого был такой сильный стресс, что ноги просто мгновенно онемели, я не могла пошевелиться», — говорит Татьяна.

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В результате очередного террористического акта оккупантов на одной из улиц города разрушены и повреждены около десяти частных жилых домов, двое взрослых с ранениями находятся под наблюдением врачей. Официальным распоряжением городских властей 20 июня в Павлограде объявлен днем общегородского траура по убитой российским дроном маленькой Алине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Как громко взорвалось! Ударило по соседям! Дрон попал в дом в Павлограде — погибла 8-летняя Алина

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