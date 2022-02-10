В ночном пожаре в многоэтажке Днепра погибла женщина

Спасателям пришлось эвакуировать людей, оказавшихся в ловушке задымления.

Во время ночного пожара в многоэтажке Днепра пришлось разрезать двери и эвакуировать людей. Но один человек все же погиб.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Дым соседи заметили в половине первого ночи, он быстро заполнял подъезд. Жители девятиэтажки пытались выбраться на свежий воздух, но не всем удалось сделать это самостоятельно — помогали спасатели.

Занялось в квартире на пятом этаже. Дверь была закрыта, чрезвычайным никто не открывал. Вход пришлось разрезать болгаркой.

В спальне двухкомнатной квартиры обнаружили пожилую женщину — она была уже без признаков жизни. Известно, что пенсионерка жила одна. В настоящее время рассматривают несколько версий возгорания — в частности, неосторожное обращение с огнем или замыкание.

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