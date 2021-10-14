В Норвегии мужчина из лука убил пять человек: террорист недавно сменил вероисповедание

В Норвегии мужчина из лука убил пять человек: террорист недавно сменил вероисповедание

Террористический акт признали крупнейшим за последнее десятилетие в этой стране.

В Норвегии вооруженный луком и стрелами мужчина расстрелял прохожих. Он убил пять человек и ранил еще двоих. Полиции удалось поймать нападавшего. То, что произошло, в полиции назвали "терактом". И говорят, правоохранителям было известно о нападающем ранее, подозревали, что он мог быть радикалом.

Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.

Очевидцы сняли на видео полицейскую операцию — над городком Консберґ, где живет только 28 тысяч человек, кружат вертолеты полиции. Все силы брошены на перехват мужчины, который с луком и стрелами напал на посетителей супермаркета.

За шесть минут нападающего уже окружают правоохранители. Было ли в копов огнестрельное оружие в тот момент, неизвестно. Ведь в одной из самых безопасных стран Европы полицейские хранят пистолеты в машинах или в отделениях, а не носят с собой. Нападающий отстреливается, убегает и стреляет по прохожим. Через полчаса полиция все же применяет оружие, делает предупредительные выстрелы и задерживает нападающего.

Жертвами стрелка стали четыре женщины и мужчина. Самой молодой жертве — 50, самой старшей — 70.

В свои последние часы в должности премьер Норвегии Эрна Солберг пытается успокоить страну:

"Пока рано говорить о мотивах, но полиция рассматривает версию, было ли то, что произошло, террористическим актом. Это событие ошеломило нас. Я понимаю, что многие боятся. Поэтому важно подчеркнуть, что полиция сейчас контролирует ситуацию".

Правоохранители рассказывают подробности о стрелке: ему 37, его родители из Норвегии и Дании. Не так давно мужчина принял ислам, тогда же попал в поле зрения полиции, которая опасалась, что он может стать радикалом. Последний раз полиция с ним общалась в прошлом году.

Сейчас стрелок находится под арестом, а расследование продолжается. То, что произошло, правоохранители называют терактом. После которого полицейским во всей Норвегии приказали носить огнестрельное оружие.

Новости мира: в Норвегии вооруженный луком и стрелами мужчина расстрелял прохожих

Тем временем в центре города Консберг жители устраивают импровизированный мемориал. Оставляют цветы и свечи в память о погибших. Горожане говорят, атмосфера в их маленьком и мирном городе изменилась кардинально.

Нападение в Консберге стало крупнейшим по количеству жертв за последние 10 лет. В прошлый раз похожую трагедию страна переживала в 2011-м, когда праворадикал Андерс Брейвик устроил массовую стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя, и убил 77 человек, большинство из которых были подростками. Брейвик отбывает максимальное для Норвегии наказание — 21 год — в комфортной трехкомнатной камере. И еще судится против государства, называя условия содержания в тюрьме "нечеловеческими".

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