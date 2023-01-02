В новогоднюю ночь малыши у столичных роддомах рождались под звуки взрывов, будущих мам прятали в укрытиях

Марк – первый ребенок, появившийся на свет в одном из столичных роддома – 1 января 2023 года. Мама Маргарита вместе с мужем и четырехлетней дочкой еще успела встретить Новый год дома. Семья слышала, как наше ПВО отражало атаки россиян, но звуки взрывов доносились издалека, поэтому решили остаться дома. Уже на рассвете, после отбоя тревоги, женщина почувствовала схватки и вызвала скорую.

Маргарита признается, что не очень хотела, чтобы сын родился в последний или в первый день года. Да и дату родов врачи назначали на 7 января. Впрочем, Марк решил по-другому.

Что первым в мир пришел именно мальчик, довольны врачи. "Это у нас хорошая примета, если первый рождается именно мальчик", — говорят в родильном доме.

Еще одна крошка рожденная в первый день нового года – Ева. Ее мама Юлия, в отличие от Маргариты, всю ночь против первого января провела в роддоме и с ужасом вспоминает, как решисты терроризировали Киев. "В подвале ночь провели", — говорит она.

В подвале в начале полномасштабного вторжения с пациентами прожила несколько месяцев. Здесь обустроили импровизированные палаты. “Здесь могут и мамы располагаться, и их детки – да, и люльки, и кровати. Их тогда было в начале войны больше. Сейчас можем при необходимости организовать и больше этих мест”, — рассказывает врач-анастезиолог Ирина Галашевская.

Героизмом украинок, которые решаются рожать во время войны, врачи восхищаются. Подсчитали: в первый год полномасштабного вторжения рождались в основном мальчики “С начала войны, интересное наблюдение, у нас на 25% мальчиков рождается больше, чем девочек. Чем по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до войны», — добавляет Ирина Галашевская.

Читайте также:

"Незабываемая" новогодняя ночь: киевляне пережили атаку дронов под звуки фейерверков и работу ПВО

"Михаил Гаврилюк жив!": в семье опровергли смерть Казака с Майдана

Принесет ли 2023 мир Украине: прогнозы экспертов, чиновников и зарубежных политиков