В Нововолынске родители не могут поделить маленького сына и обвиняют друг друга в развращении малыша

В Нововолынске родители не могут поделить маленького сына и обвиняют друг друга в развращении малыша

В полиции говорят: уже ведут расследование.

В Нововолынске родители уже больше года воюют за сына. Они развелись и сейчас ребенок с мамой и папой живет по очереди. И вдруг в сеть попало странное видео. На нем, утверждает мать, нынешняя сожительница мужчины развращает малыша. Отец — наоборот — обвиняет в этом мать мальчика.

О том, что произошло на самом деле — 26 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мария говорит, что не видела своего трехлетнего сына три недели. Навестить малыша, утверждает женщина, ей не давал его отец.

Война за Матвея началась больше года назад — когда родители разошлись. Инициатором расставания, говорит мать, была она, потому что муж протягивал руки. Тот — все обвинения отвергает. Говорит, никогда на женщину рук не поднимал.

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Поскольку иметь опеку над мальчиком хотели оба родителя, в соцслужбе решили: он будет жить по очереди с папой и мамой — неделя через неделю. Так и было — в течение года. Впрочем недавно в Сети появилось скандальное видео. На нем, утверждает женщина, новая сожительница мужчины развращает ее сына.

"На одном видео просто обнаженные гениталии ребенка и эта мачеха полуобнаженная трется о него и сама снимает", — говорит мать мальчика Мария Сокол.

Папа малыша не скрывает: это он снял видео и сам отнес его и в полицию, и в соцслужбы. Потому что уверен: сын повторяет то, что видел дома у мамы с ее новым мужем.

"Приходит после недели проживания ко мне домой, вечером на моей жене он повторяет сексуальные позы, которые видел при проживании с мамой", — рассказывает папа Матвея Сергей Макарчук.

Дело дошло до суда. Пока нет его решения, попечительский совет ограничил пребывание малыша у отца и его новой сожительницы.

Между тем в полиции должны проверить информацию о развращении ребенка. С таким ходатайством в милицию и к омбудсмену обратилась лидер женского движения "За будущее" Ирина Суслова. Они оказывают юридическую помощь, в частности, жертвам домашнего насилия.

В полиции говорят: уже ведут расследование. Ведь и отец, и мать малыша — завалили райотдел десятками заявлений друг на друга. Точку- считают правоохранители - должен поставить суд.

До конца расследования Матвей должен был ходить к отцу только в определенные дни и только днем. Но поскольку до сих пор нет решения суда — мальчик периодически ночует и у мамы, и у папы.

Новости Украины: в Нововолынске война родителей за ребенка переросла в обвинения в развращении

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