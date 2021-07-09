В Новой Зеландии упал воздушный шар: много пострадавших (фото)

Причина падения шара пока неизвестна.
В Новой Зеландии при падении воздушного шара пострадали одиннадцать человек. Специалисты расследуют причины аварии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Инцидент произошел в популярном туристическом городке на Южном острове. Девять пострадавших после аварии получили легкие травмы, один человек получил серьезные ранения, еще в одной — травмы средней тяжести.
На месте работают представители экстренных служб. Сейчас специалисты расследуют причины аварии.
В свою очередь, Reuters пишет, что сначала были предположения, что воздушный шар врезался в дом, но официальные лица объяснили, что она приземлилась на ферме, "где и должна была приземлиться".
Injuries after hot air balloon emergency near Arrowtown house https://t.co/mxIqiKG0SE pic.twitter.com/v7wydlE0ky— Stuff (@NZStuff) July 8, 2021
#UPDATE Eleven people injured after hot air balloon crashes into house near Arrowtown: https://t.co/Fkh0TvPS2f pic.twitter.com/pvy0fojpHn— 1 NEWS (@ 1NewsNZ) July 8, 2021
Напомним, в американском штате Нью-Мексико 26 июня посреди оживленной улицы в Альбукерке упала и загорелась воздушный шар.