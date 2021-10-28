В ноябре-декабре ситуация с коронавирусом в Украине будет самой тяжелой – прогноз эпидемиолога

В ноябре-декабре ситуация с коронавирусом в Украине будет самой тяжелой – прогноз эпидемиолога

Екатерина Сояк считает, что мы эту волну уже не победим с помощью вакцинации, потому что с этим мы опоздали.

В ноябре-декабре ситуация с коронавирусом в Украине в целом и в Киеве, в частности, будет самой тяжелой.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

"Чего нам ждать — сложно, конечно, сказать. Сейчас мы находимся на пике, а точнее только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. До нового года мы будем пока в таком росте заболеваемости", – отметила она.

По словам врача, нынешняя осенняя волна мощнее прошлогодней.

"Конечно же, сейчас гораздо больше пациентов с коронавирусом. Мы видим это и по официальной статистике, и в лечебных заведениях. На сегодняшний день мы побили рекорды, которые были в это же время в прошлом году. Конечно же, в эту волну ситуация ухудшилась", – сказала эксперт.

Сояк также отмечает, что коронавирус все больше поражает молодых людей, хотя для старшего поколения он продолжает оставаться таким же опасным.

"Сейчас, действительно, клиницисты отмечают, что COVID-19 помолодел, так сказать. В реанимацию попадают и в возрасте 20 лет, и 30 лет, и младше 20 лет. И среди детского населения увеличились случаи, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи. Но сильно обобщать я не стала бы, и говорить, что болеет только молодое население. Все равно группой риска остается пожилое население. И те, кто не вакцинирован, действительно, переносят намного тяжелее заболевание. Это отмечают абсолютно все реанимации: большинство невакцинированных людей имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких. И соответственно, после этого шансы на положительный результат намного уменьшаются", — отмечает специалист.

По мнению эпидемиолога Екатерины Сояк, вакцинация уже не остановит сегодняшнюю вспышку коронавируса в Украине, впрочем делать прививки все же необходимо.

"На самом деле, мы эту волну уже не победим с помощью вакцинации, потому что с этим мы опоздали. Хорошо, что мы вакцинируемся: в любом случае это дает положительный эффект и конкретному вакцинируемому человеку, и на будущее. Но эту волну мы переживем уже не за счет вакцинации, а за счет каких-то ограничительных мер и локдаунов", — подытожила эксперт.

Напомним, количество случаев коронавируса в Киеве и области ежедневно растет. Врачи бьют тревогу, мол, такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не видели, призывают вакцинироваться и говорят о необходимости введения локдауна.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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