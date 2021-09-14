В Нью-Йорке состоялась долгожданная модная вечеринка года — Met Galа: эксклюзивный репортаж ТСН

После вынужденного отсутствия в пандемический год Met Gala возвращается.

Одна из самых популярных певиц Америки Билли Айлиш заставила известного дизайнера Оскара де ла Рента отказаться от меха. Исполнительница известна защитницей животных и придерживается веганский диеты, поэтому в обмен на уступку согласилась надеть гламурное платье де ла Ренты на ежегодной вечеринке Института моды Met Gala в Нью-Йорке.

Каким был само мероприятие этого года, говорится 14 сентября в сюжете ТСН.19:30.

После вынужденного отсутствия в пандемический год Met Gala возвращается. Чтобы попасть сюда, нужно быть либо суперзвездой, либо иметь 300 тыс. долларов на билет. Темой этого года выбрали американскую моду.

Оркестр, играющий и танцующий в комбинезонах в цветах американского флага — это подарок от дизайнера Стеллы Маккартни. Ей сегодня исполняется 50, и Стелла пропускает вечеринку, рассказала ее на 20 лет старше подруга Анна Винтур, неизменная редактор глянца Vogue. Многим она открыла путь в мир моды, и многим — закрыла. Дизайнеров с мировыми именами Ральфа Лорена, Оскара Деларенту, Каролину Хереру, Веру Вонг и Майкла Корса называет друзьями.

Новости мира: эксклюзивный репортаж ТСН - как проходил Met Gala в этом году

Сопредседателями этой вечеринки стали звезды в возрасте до 25-ти. Самая молодая обладательница "Грэмми" Билли Айлиш свой привычный смелый образ и авангардный цвет волос поменяла на нежно-персиковое платье и прическу в стиле Мерлин Монро. 15-метровый шлейф за певицей заносили несколько ассистентов.

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Золотой плащ с рэпером Lil Nas X тоже пришлось вкладывать помощникам. Вволю попозировав в таком виде, певец снял верхнюю одежду и остался в золотых доспехах. Но и они оказались не последним его нарядом — рэпер разделся еще раз и остался в усыпанном камнями трико.

Молодая поэтесса Аманда Горман, ставшая широко известной после того, как прочитала свои стихи на инаугурации президента Джо Байдена, говорит, что переосмыслила образ Статуи Свободы. О ней напоминал венец на голове. На модной вечеринке впервые, признается Аманда.

То, что свои идеи можно распространять в любой способ, юным коллегам продемонстрировала конгрессвумен от штата Нью-Йорк Кэролайн Мелони. Ее платье — воплощенная агитация за права женщин.

А вот узнать в темном силуэте модель и телезвезду Ким Кардашьян смогли лишь преданные фаны. Классический черный выбрала и Шэрон Стоун. А певец Фрэнк Оушен сделал акцент на аксессуаре — роботизированном ребенке под цвет своих волос.

Американская мода — это, традиционно, удобная одежда и кроссовки, прокомментировали кураторы Met Gala. Но иногда можно несколько переосмыслить и сделать американскую моду более эмоциональной.

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