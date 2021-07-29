В Нью-Йорке заплатят по $100 за прививки от COVID-19

В последние недели в Нью-Йорке наблюдают рост числа новых случаев COVID-19.
Мэр Нью-Йорка пообещал с 30 июля выплачивать 100 долларов каждому, кто согласится на прививки и зарегистрируется на специальном сайте.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.
Это должно ускорить темпы вакцинации — в последние недели в Нью-Йорке наблюдают рост числа новых случаев COVID-19. Это связывают с распространением штамма "Дельта". Чтобы предотвратить всплеску заражений, американские медики рекомендовали вернуть масочный режим в помещениях. закрывать лицо советуют даже тем, кто уже вакцинировался.
Напомним:
- В американском штате Вашингтон взрослым, которые получат прививки от коронавируса, дадут бесплатную сигарету с марихуаной.
- А в Колорадо выбрали победителя лотереи для вакцинированных от COVID-19 граждан.