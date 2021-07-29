В Нью-Йорке заплатят по $100 за прививки от COVID-19

В Нью-Йорке заплатят по $100 за прививки от COVID-19

В последние недели в Нью-Йорке наблюдают рост числа новых случаев COVID-19.

Мэр Нью-Йорка пообещал с 30 июля выплачивать 100 долларов каждому, кто согласится на прививки и зарегистрируется на специальном сайте.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.

Это должно ускорить темпы вакцинации — в последние недели в Нью-Йорке наблюдают рост числа новых случаев COVID-19. Это связывают с распространением штамма "Дельта". Чтобы предотвратить всплеску заражений, американские медики рекомендовали вернуть масочный режим в помещениях. закрывать лицо советуют даже тем, кто уже вакцинировался.

Напомним:

В американском штате Вашингтон взрослым, которые получат прививки от коронавируса, дадут бесплатную сигарету с марихуаной.

А в Колорадо выбрали победителя лотереи для вакцинированных от COVID-19 граждан.

Новости мира: в Нью-Йорке будут платить 100 долларов каждому, кто согласится на вакцинацию

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