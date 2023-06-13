В обезвоженных городах люди придумывают системы сбора дождевой воды, потому что без нее не обойтись после обмеления водохранилища

Никопольский и частично Криворожский районы остались без водоснабжения из-за обмеления Каховского водохранилища, поэтому питьевую воду людям привозят. Но этого не хватает, чтобы жителям приходится собирать дождевую воду, чтобы выдержать испытание засухой, говорится в ТСН.

С бидонами, ведрами и бутылками – никопольцы выстраиваются в очереди за водой. Кто-то на велосипеде, кто-то с тачкой. Галина в свои 86 едва дошла с ведром. “Я пережила войну, тяжелые годы пережила. Тяжело. Но что я сделаю?”, — говорит женщина.

Воды в Никополе нет с субботы, брать ее из Каховского водохранилища сейчас невозможно. Уровень воды в водохранилище упал до девяти метров, уже видны большие острова, находившиеся здесь до появления Каховского водохранилища.

В Никопольском районе уже более полусотни пунктов раздачи воды, кое-где в них большие очереди.

На обнаженном дне, несмотря на опасность обстрелов и риски от неразорванных боеприпасов, копаются люди. Вопреки оговоркам – ищут ценности, что прятала вода.

В Каменке вода исчезла вообще, суда оказались на суше. "Шок! Большой шок! Караси водились, раки! Где это все делось?! Ну что ты сделаешь, не пойдешь же этого россиянина клепать! Ты же не будешь его бить. Если бы у меня была сила, я бы пошла”, — говорит местная бабушка.

За уровнем Каховского водохранилища внимательно следят коммунальщики и надеются возобновить водоснабжение, но о сроках не говорят. “Все будет зависеть от того, на каком уровне закончится снижение уровня воды. Если уровень будет русла Днепра, возможность такая будет”, — рассказывает городской голова Никополя Александр Саюк.

В Никопольском районе уже более полусотни пунктов раздачи воды, кое-где в них большие очереди.

В помощь горожанам – дожди. Люди выставляют ведра во двор и ставят емкости под водостоки. Уже есть местные ноухау – зонты в окне, из которых стекает в кастрюлю. Ведерки прищемлены за балконами и самодельные системы, как вот натянутый тент и углублением, куда стекает вода. “Дождевую набирала, чтобы смывают туалет. Главное – чтобы победа была. Это не проблема”, — говорит горожанка Елена Балицкая.

Чтобы не терять дождевую воду, люди собирают ее в ведра.

Местные власти готовятся бить скважины и строить новый водопровод, а люди стараются не отчаиваться.

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