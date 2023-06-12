В обезвоженных городах вблизи Каховского водохранилища радуются ливню: это едва ли не единственная доступная сейчас вода

Жителям привозят воду, но ее нужно кипятить, чтобы употреблять, дождевую же используют как техническую.

Уровень воды в Каховском водохранилище возле Никополя упал ниже девяти метров, таковы последние данные Укргидроэнегро. Никополь, Марганец, Покров, Томаковка и общины поблизости остались без централизованного водоснабжения. Воду туда привозят в емкостях, железнодорожными цистернами и пожарными машинами, говорится в ТСН.

В Никополе сильный ливень стал поводом для настоящей радости для жителей, оставшихся без водоснабжения. Дождевую воду здесь собирают всеми возможными способами.

В Никопольском районе создано уже более полусотни пунктов раздачи воды, кое-где к ним большие очереди. Люди идут с ведрами, бидонами и бутылками. Всего в район, оставшийся без водоснабжения, уже доставили десять цистерн по 10 тонн, также воду развозят около двух десятков пожарных машин и полсотни водовозок. Уверяют: качество воды под контролем. Она чистая, но надо кипятить. “Пить надо! Туалет! Вчера дождливую набирала, чтобы смывают туалет. Главное – чтобы победа была. Это не проблема”, – говорят жители.

Каховское водохранилище стремительно мелеет, достоверно известно, что уровень уже ниже девяти метров. Далее оборудование не позволяет определять отметку. На самом Каховском море видно, как сильно идет вода. Уже можно рассмотреть обширные острова, находившиеся здесь до появления Каховского водохранилища.

Из-за обмеления просел целый участок с железнодорожным полотном, движение пригородных поездов отменено. В настоящее время железнодорожники ремонтируют поврежденный путь, а пассажиров доставляют автобусами до станции.

Из-за обмеления просел целый участок с железнодорожным полотном

Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются, это также зависит от того, до какого уровня упадет вода.

В то же время пять медучреждений остались без воды, а в стационаре более сотни пациентов. Хотя больницы имеют запас, часть больных уже перевезли в другие города. “Несмотря на имеющийся запас воды, часть из них эвакуируют в больницы Днепра и Павлограда. Первыми транспортировали восемь паллиативных больных. Уже сегодня привезут тех, кто находится на гемодиализе”, — отмечает глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Жители Никополя пытаются держаться — в ливень в обезвоженном городе школьники праздновали выпускной прямо у пункта выдачи воды.

Несмотря на трудности, в городе остается пятьдесят тысяч жителей – это половина довоенных времен. Но они говорят: оставлять родной город не собираются. Все предприятия работают.

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