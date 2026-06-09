В областном центре "Шахед" ударил по остановке общественного транспорта: много погибших и раненых - фото и видео

Последствия атаки по Запорожью / © Запорожская ОВА

Реклама

До 32 человек существенно возросло количество гражданских лиц, пострадавших в результате очередного жестокого российского налета на Запорожье. Среди раненых — пятеро маленьких детей.

Накануне вечером, во время максимального скопления людей в час пик, оккупанты прицельно атаковали спальный район города ударными беспилотниками типа «Шахед». Вражеский дрон попал прямо в остановочный комплекс, где в этот момент горожане ждали транспорт, и разбил забитую пассажирами маршрутку.

На месте кровавого террора работала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Реклама

Целенаправленный удар по людям: момент прилета зафиксировали камеры

Российские войска совершили атаку именно тогда, когда жители Запорожья массово возвращались с работы домой. Взрывная волна колоссальной силы и тысячи острых обломков в один момент полностью разбили весь остановочный комплекс. Жестокий удар унес жизни двух местных жительниц, которые получили травмы, несовместимые с жизнью.

Момент коварного прилета вражеского беспилотника зафиксировала городская камера видеонаблюдения. На обнародованных правоохранителями кадрах четко видно, что российский дрон-камикадзе летел не по военным объектам, а целенаправленно и планомерно пикировал непосредственно на гражданскую остановку общественного транспорта.

Погибшими оказались обычные работницы окрестных заведений, которых хорошо знали местные жители. Соседи и коллеги погибших до сих пор не могут оправиться от пережитого ужаса.

Наталья Филипповна, жительница Запорожья: «Хорошие девушки, работали — и Лена, и Лиля. Очень жаль их, это не передать, мы до сих пор все в шоке. До сих пор всех колотит вот так».

Реклама

По состоянию на сейчас 12 раненых с тяжелыми осколочными травмами и контузиями непрерывно находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях города. К месту трагедии, где еще остались следы крови, запорожцы с самого утра массово несут живые цветы. Мощным взрывом вокруг также сильно повредило торговые павильоны, частные автомобили и маршрутное такси.

Кроме того, люди отмечают, что российская армия бьет по этой локации уже не впервые, устраивая сознательный террор против мирного населения.

Мария Никитична, жительница поврежденного района: «Второй случай же здесь, на этой остановке. Вы знаете? Это уже второй прилет. Очень страшно. Вы же видите, на каких эмоциях я разговариваю».

Ликвидация последствий: разрушения в трех районах города

В результате вчерашних комбинированных ударов беспилотниками серьезные разрушения и повреждения получили сразу три административных района Запорожья. Всего в городе изуродованы шесть жилых многоэтажек и столько же частных дворов украинцев.

Реклама

На местах прилетов с вечера и до самого утра без перерыва работали экстренные и коммунальные службы, которые расчищали дороги от завалов, вывозили металлолом и оперативно забивали разбитые окна квартир листами ОСМД.

Сергей Ильченко, председатель Хортицкой районной администрации: «К вечеру максимально обработаны все пострадавшие дома. На сегодняшний день коммунальные службы работают и продолжают ликвидацию последствий, приводят территорию в нормальный вид. Уже начали помогать предпринимателям в ликвидации, также по заявлениям очень помогли в письмах ОСМД».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЛЮДИ ПРОСТО ЖДАЛИ АВТОБУС 💔 Ужасный УДАР ПО ЗАПОРОЖью попал на КАМЕРЫ

Новости партнеров