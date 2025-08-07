"В обороне нельзя добиться побед": Сырский в эксклюзивном интервью о Курской операции и планах на будущее

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © ТСН

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по случаю годовщины Курской операции дал эксклюзивное интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной. Главком объяснил, зачем Силам обороны было наступать на Курщину, почему пришлось отойти и каковы последствия этой операции.

ТСН.ua собрал главные тезисы из интервью Сырского.

Секретность обеспечила успех

Сырский рассказал, что Курская операция готовилась в режиме чрезвычайной секретности. К планированию было допущено «очень ограниченное количество человек». Даже командиры, говорит Сырский, не знали, где и когда будут происходить действия.

«За две недели стало им более-менее известно с определенным ограничением», — говорит главком.

А обычные солдаты, которые должны были идти на штурм, узнали задачу «за несколько дней». Главком утверждает, что встретился с каждой ротой, которая должна участвовать в наступлении на Курщину перед началом операции.

Также он добавил, что эта операция планировалась в течение очень короткого промежутка времени.

«У нас достаточно был ограниченный срок для ее подготовки и фактически проведения. Но спланировано, детально продумано, что мы в первую очередь рассчитывали на слабость противника на этом направлении и на подготовку наших частей, которые удалось тогда вывезти на подготовку», — говорит Сырский.

Где взяли ресурсы на Курскую операцию

Наталья Нагорная вспомнила, что один из участников Курской операции в августе 2024 года позже сказал ей такую фразу: «Мы когда шли в это наступление, никогда еще не были такими „богатыми“ (говорилось об обеспечении вооружением). Знакомый журналистки говорил, что было очень хорошее снабжение и боеприпасами, и новыми авто.

«У нас не было каких-либо мер подготовки, создания и накопления этих запасов специально для этой операции. Но благодаря неиспользовавшемуся текущему запасу, который был неприкосновенным, который предусматривался для какой-то скоротечной операции… Это не были какие-то чрезмерные запасы. Это не были специально выделены боеприпасы. Это был неприкосновенный запас на случай крайних действий», — объяснил Сырский.

Целесообразность Курской операции — лучше ли было бросить войска на Донетчину

Александр Сырский категорически не соглашается с обвинениями, которые раздаются в некоторых западных СМИ, вместо Курщины, было бы лучше усилить войска на Донетчине.

Сырский уверен, что каждая бригада, которая была бы отправлена на Покровское направление или на Торецкое направление, не смогла улучшить ситуацию и «фактически стерлась бы».

«Противник фактически прекратил наступательные действия по большинству направлений, кроме Покровского. И тогда все наши военнослужащие говорили, что имели возможность просто отдохнуть. То есть активные действия закончились на десяти направлениях тогда, потому что враг постепенно из этих направлений отправил на Курское направление», — объяснил главком ВСУ.

В то же время он признал, что в Покровске ситуация «действительно угрожающая». Там находится самая мощная группировка армии РФ.

Последствия Курской операции

По мнению Сырского, Курская операция была «невероятной» и «блестящей». Главком считает, что она в частности стала мощным стимулом и лишь через несколько дней мотивировала весь личный состав Сил обороны.

«Вы помните, какая была обстановка тяжелая, какая нравственная обстановка. Враг наступал тогда. Морально-психологическое состояние наших военнослужащих было, скажем, подавлено практически везде. Мы не наступали и смирились с мыслью о том, что сейчас нужно только обороняться. И здесь нам удалось провести вот эту блестящую наступательную операцию», — говорит главнокомандующий.

Кроме того, Курская операция оказала непосредственное влияние на ситуацию на Востоке.

«Это наступление фактически спасло и Покровск, и Торецк, и Часов Яр, и Купянск, Лиман, все другие направления», — считает главком ВСУ.

Сырский отметил, что благодаря этой операции на Востоке удалось произвести замену наших боевых бригад, десантно-штурмовых войск, бригадами так называемой 150-й серии.

Курская операция была важной еще и потому, что там удалось пленить большое количество российских пленных и разблокировать процесс обменов.

«По состоянию на сегодняшний день на этом направлении цифра 1018 российских военнослужащих, попавших в плен. Это не только срочники. Срочники были только в первые дни», — сказал главком ВСУ.

В то же время он заверил, что ВСУ имели гораздо меньшие потери, несмотря на наступавшие.

Планировали взять сам город Курск

На вопрос журналистки, планировали ли ВСУ взять город Курск, Сырский ответил довольно обтекаемо.

«Мы планировали поначалу одни действия. Затем планы более привязывались к реалиям. Первоначально это планировалось как глубокий рейд по тылам противника. Затем вопрос удержания территории. Там был довольно сложный комплекс мероприятий, чтобы подготовить и наступающие части, и те части, которые должны были закрепляться», — говорит он.

Курская операция спасла Харьков и Сумы

Главком ВСУ утверждает, что благодаря Курской операции ВСУ сорвали наступление РФ на Харьков и Сумы.

По его словам, россияне планировали создать 160-тысячную группировку войск, которая должна была наступать на Харьков, через несколько суток — на Сумы.

«Они (российские военные — Ред.) звонили, использовали обычные телефоны; друг другу рассказывали, что сейчас их выводят в районы; где-то отдых в течение двух недель; а после этого они отбывают в Белгород и готовятся к наступлению на Харьков. То есть, мы знали, что такие действия будут», — рассказал Сырский.

Главком отметил, что в такой ситуации «нужно было действовать неординарно и предпринять неожиданный шаг — нанести такой удар, который сорвал бы все планы врага».

Фактор КНДР

Главком ВСУ признал, что появление такого количества солдат из Северной Кореи на Курском фронте было неожиданным.

«Все они (солдаты из КНДР — Ред.) были достаточно молоды, как правило, до 30 лет. Прошли хорошую подготовку. Все были мотивированы, дисциплинированы, очень высока мотивация у них была. Вообще они отличались высоким уровнем дисциплины. Ну, в некоторых случаях да (они опаснее россиян — Ред.). То есть они шли и сражались до последнего», — рассказал Сырский.

В то же время он заверил, что в настоящее время у украинского военного командования нет данных о том, что РФ перебрасывает солдат из Северной Кореи на другие направления на фронте.

Российская «операция Труба» — кто виноват

Сырский заверил, что знал о том, что оккупанты могут использовать этот трубопровод.

«Были поставлены задачи взятия под контроль и контролировать наиболее такие участки, где они могут, скажем, выйти наружу. То есть задачи такие ставились. Ну, просто, вероятно, где-то не досмотрели, а, возможно, и не учли дерзости этих действий», — объяснил он.

Напомним, что россияне залезли в неиспользованный газопровод и таким образом хотели преодолеть большее расстояние незамеченными, чтобы вскочить украинцев врасплох. Большую частную украинцы убили, а у выживших начались серьезные проблемы со здоровьем.

Курская операция — какая ситуация в этом направлении сейчас

Александр Сырский заверил, что Силы обороны сохраняют контроль за некоторой частью Курской области. По его данным, на территории Российской Федерации силы обороны контролируют около 50 квадратных километров.

«Территорию мы держим и держим уверенно, потому что противник несет потери», — говорит он.

Что касается наступления РФ в Сумской области, то главком ВСУ заверил, что ВСУ шаг за шагом освобождают территорию Сумской области.

Сейчас на очереди еще один населенный пункт. Мы таким образом фактически освобождаем постепенно, шаг за шагом, но освобождаем территорию Сумской области», — отметил Сырский.

Сырский до сих пор не исключает возможность наступательных операций

Сырский уверен, что война закончится так, как выгодно Украине, и считает, что для этого нужно наступать на фронте.

«В обороне нельзя добиться побед — только в наступлении», — считает он.

«Я вижу, что война должна окончиться так, как нам выгодно. И мы должны для этого сделать все. То есть, мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас сейчас это очень важно», — подытожил главком ВСУ.