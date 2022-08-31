В Одессе 1700 добровольцев учились разбирать завалы и спасать людей, пострадавших из-за ракетных ударов

Масштабные учения добровольцев-спасателей провели в Одессе. Они учились разбирать завалы, искать раненых и спасать их.

Всего к движению гражданской защиты в области присоединились уже 1700 человек. И последние полтора месяца они проходят постоянные учения. А некоторые – уже даже выезжали на помощь Николаеву.

Об этом 31 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Эти добровольцы тренируются на территории бывшего завода. Условия максимально приближены к тем, которые могут быть после обстрелов – руины построек, загроможденные уголки, обломки кирпича и бетона. Новички учатся разбирать завалы и спасать раненых. Рядом работают профессионалы. Говорят, когда отсчет идет на секунды, каждые руки бесценны.

"Мы видим это по тому, что проходит в Николаеве. Там постоянно нужны руки — просто руки, а если эти руки еще чему-то научены, вы же понимаете что каждая минута ценна, потому что это спасенная жизнь", — говорит начальник добровольного формирования гражданской защиты Одесского городского совета Александр Полохач.

Сейчас здесь – спасатели и офисные работники, кинологи и спелеологи. Все должны научиться работать как единый организм.

"Главное знать, что делать, не растеряться и для этого и существуют эти учения. Если собаки нашли пострадавшего, мы анализируем, может ли он разговаривать, или он при сознании, что у него болит. Тогда накладываем турникеты", — говорит садовница София Богомирская. .

1700 добровольцев в Одесской области присоединились к движению гражданской защиты. Кто-то из них использует знание еще мирных времен. Кто — сегодня впервые поднялся вверх в корзине подъемника — чтобы преодолеть страх высоты.

Сегодня кинологи с собаками обнаружили трех условных пострадавших. Разобрали завалы, пробили проходы для эвакуации. Спелеологи и скалолазы помогли вытащить людей из третьего и четвертого этажей. А добровольцы, прошедшие курсы тактической медицины, оказали первую помощь.

Добровольцы учатся работать как можно лучше, но каждый из них мечтает о победе и временах, когда приобретенные знания придется использовать только во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, оккупанты массированно обстреляли Николаев 16 ракетами С-300.

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