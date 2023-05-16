В Одессе 4-летние двойняшки умерли после того, как поели овощей с рынка: что могло повлечь смерть

У врачей, которые пытались спасти ребенка, есть несколько версий, что могло привести к смерти.

В Одессе в воскресенье, 14 мая, умерли 4-летние двойняшки из-за отравления неизвестным веществом. Накануне детям стало плохо и мать попыталась самостоятельно оказать им медицинскую помощь. Когда это не помогло, позвала медицинскую сестру. Однако состояние детей резко ухудшилось.

В сообщении полиции Одесской области говорится, что мать вызвала скорую, но мальчик умер до приезда врачей. Девочка — в Одесской областной детской клинической больнице

Местное издание "Антикор" утверждает, что трагедия произошла в семье переселенцев из Херсона. По данным журналистов, детям стало плохо после употребления купленных на рынке "Привоз" овощей. Мама двойняшек якобы вызвала для них детского врача, которого нашла на сайте ОLX.

В Главном Управлении Национальной полиции Одесской области ответили ТСН.ua, что причина смерти детей сейчас устанавливается. Назначен ряд экспертиз. Информацию о трагедии, распространяемой СМИ, правоохранители не комментируют и призывают дождаться официальных выводов.

Ведомости по факту смерти детей следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (с пометкой "несчастный случай") и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

По данным "Анкор", утром 13 мая мама двойняшек вызвала домой детского врача по имени Анна, которую нашла на сайте ОLX. В этот же день женщина пришла осмотреть детей и сделала укол препарата "Церукал". После укола рвота у детей прекратилась, но еду они так и не употребляли, а пили только очищенную негазированную воду.

Заведующий отделением анестезиологии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко рассказал "Суспільному", что девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. После интенсивной терапии было определенное улучшение, отметил врач, ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких. Однако через несколько часов у девочки остановилось сердце.

У медиков есть несколько версий, что могло повлечь за собой смерть ребенка. Одна из них – соматическое заболевание. У девочки были воспалительные изменения в составе крови и токсикационный синдром, рассказал Владимир Босенко. Поэтому в больнице не исключали как пищевое, так и отравление химическим веществом.

Медики пытались выяснить у матери, употреблял ли ребенок какие-либо препараты, однако она не дала четкого ответа. Женщина рассказала врачам о приходе медсестры.

"Она дежурному врачу сказала, что сестра сделала укол противорвотного препарата "Церукал", но он не мог привести к тому состоянию, с которым ребенок попал к нам. Он никакого влияния на течение заболевания не имел. Препарат был введен в дозе, которая соответствует дозе этого возраста", — отметил Владимир Босенко.

Врач добавил, что в медицинское заведение иногда попадают дети с отравлением этим препаратом, однако с другими симптомами. Эти случаи не заканчиваются летально. По словам Владимира Босенко, к такому состоянию и не привели бы нитраты, которые могли содержаться в овощах, что ели дети.

Напомним, в Черкасской области во время отдыха с друзьями трагически погиб 13-летний парень. Ребенка почти сутки искали спасатели.

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