В Одессе 8 человек отравились угарным газом: почему в Украине такие случаи бывают все чаще

В Одессе 8 человек отравились угарным газом: почему в Украине такие случаи бывают все чаще

Спасатели еще раз обращаются к людям, чтобы использовали только исправное оборудование.

В Одессе за несколько часов восемь человек попали в медучреждения с подозрением на отравление угарным газом. Сначала на съемной квартире нашли пять потерявших сознание студентов-иностранцев, а впоследствии в "скорую" позвонила семья из другого района — им внезапно стало плохо. С наступлением холодов таких случаев становится больше, говорят медики. И проблема чаще всего — в неисправности газового оборудования.

Об этом идет речь 6 января в сюжете ТСН.19:30.

В одном из старых домов Одессы арендовали квартиру иностранцы, студенты медицинского университета. Их соседи рассказывают, что накануне инцидента почувствовали неприятный запах, а затем увидели во дворе много людей и "скорую". Потерявших сознание студентов доставили в военно-медицинский центр. Трое из них были в состоянии средней тяжести, еще двое — в легком состоянии. Предварительная причина отравления — неисправность системы вентиляции газовой колонки.

На место приехали и газовики, но неполадки не обнаружили. Могло ли отравление произойти в результате неправильной эксплуатации газовой колонки, журналисты спросили у однокурсников пострадавших, арендующих жилье в этом же доме. Однако те отказались что-либо рассказывать.

Пока врачи спасали студентов, медики "скорой" получили новое сообщение, что в другом районе Одессы отравилась семья, проживающая в частном доме. Их срочно доставили в токсикологический центр.

Вероятная причина отравления в этом случае – утечка газа от газовой колонки, говорят чрезвычайники. И еще раз обращаются к людям, чтобы использовали только исправное оборудование.

В Одессе сразу 8 человек попали в медучреждения с подозрением на отравление угарным газом | Новости Украины

"Надо проверить все приборы, с помощью которых осуществляется отопление ваших домов: печи, газовые котлы или электроприборы. Проверьте все приборы на исправность и соблюдайте элементарные правила безопасности", — советуют ГСЧСовцы.

Семье очень повезло, что они своевременно обратились за помощью, это могло закончиться трагически, утверждают медики. Ежегодно, как только начнутся отопительные сезоны, в токсикологический центр госпитализируют более двух десятков таких пострадавших. Иногда из-за глубокого отравления людей не успевают спасти.

Напомним, 4 января в Одесской области нашли мертвую семью из пяти человек. Среди них – трое детей.

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