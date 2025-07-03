В Одессе археологи нашли уникальный артефакт XIV века, который опровергает российскую пропаганду: видео

Артефакты в Одессе

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В центре Одессы нашли фрагмент чаши XIV века. До сих пор историки считали, что здесь во времена античности были только греческие поселения, а теперь обнаружили и следы времен Римской империи. Это лишний раз опровергает российский миф, что Одессу якобы основала царица Екатерина ІІ. Раскопки в очередной раз доказали: на территории города люди жили намного-намного раньше.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На Приморском бульваре, прямо у ног Дюка Ришелье продолжаются археологические исследования. Студенты Южноукраинского педуниверситета имени Ушинского пробивают бетон и копают землю. Ищут аномалии, на которые ранее указал георадар.

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«Грунт, порода она не однородна, то есть есть что-то что может нам дать какой-то ответ что здесь было до этого периода. Ну например османский период существования Одессы или еще поздний и мы сейчас это выискиваем», — говорит студент 2 курса Александр Дабижа.

Изучив различные источники, историки не сомневались: находки под толстым слоем почвы имеют древнее происхождение. И они не ошиблись.

«Было найдено очень много интересного. Были найдены остатки и амфор античных и чашечка у нас очень интересная, фрагмент найден. И вообще очень много и обмазки очень разной керамики было найдено», — говорит выпускница университета Дарья Родиял.

Дата публикации 16:28, 03.07.25 Количество просмотров 10 Не успели оправиться от дронов, как полетела баллистика! Враг бьет по Одессе

«Это остатки действительно Хаджибейской крепости, которые были перенесены на какое-то расстояние и скорее всего положены для дальнейшей транспортировки, вы видели, такая пирамидка», — говорит ректор Южноукраинского национального педагогического университета им.



Хаджибейская крепость была возведена во время Османской империи и большинство находок датируются именно этим временем. Поэтому неожиданным артефактом стал найденный здесь фрагмент чаши XIV века.

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«Это период итальянской колонизации северного Причерноморья и мы знаем по картам и морским лоциям, что здесь на территории современного Приморского бульвара в XIV веке находилась фактория — небольшой порт под названием Джинестра», — говорит ректор Южноукраинского национального педагогического университета им.



То есть порт работал задолго до того, как на эти земли пришла Российская империя. А это означает, говорят историки, что Одессе не две сотни лет, как считалось до недавнего времени, а по крайней мере втрое больше.

«Мы должны принять новый устав города Одессы, потому что действующий в нем написано, что это русский город основан Российской империей. Там будет преамбула, в которой будет написано, что до имперского периода здесь был город Хаджибей, а еще до этого была итальянская фактория Джинестра, были греческие поселения», — говорит депутат Одесского горсовета Петр Обухов.



Работа археологов, которая продолжается на бульваре, поможет предоставить как можно больше доказательств того, что летопись города у моря гораздо древнее. Внести исторически обоснованные правки в устав Одессы планируют уже в сентябре.

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