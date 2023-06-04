В Одессе готовят к пляжному сезону: водолазы зачищают дно с уникальным для Украины оборудованием

В Одессе перед открытием купального сезона дайверы-чрезвычайники проводят усиленную тренировку и показали работу своих новых высокоинтеллектуальных помощников. Дроны морские и речные стали на службу ГСЧС, а современное американское оборудование помогает водолазам овладевать новыми глубинами, говорится в ТСН.

Вода нагрелась уже до плюс 17, а значит у водолазов больше работы, потому что впереди курортный сезон. "Начали обращаться люди из Сергеевки открывается три пляжа и Одесса один пляж, должны водолазы проверить дно на предметы стекло, камни, которые могут водолаз поднять своими руками, мы поднимем", — рассказывает начальник водолазно-спасательной части ГУ ГСЧС в Одесской области Николай Каськов.

А что не смогут поднять собственноручно, поможет робот. "Этот дрон предназначен для обнаружения, извлечения и обезвреживания взрывоопасных предметов, помогает в поиске непосредственно и это безопасность всего подразделения и отделений подводного разминирования", — показывают спасатели.

Если территория водоема большая, к делу привлекают немецкого мини-катамарана. Он сканирует дно с поверхности воды и может отыскать даже маленький предмет. “Мы бросали под воду шины, даже обычную сковороду, она тоже видна. Первоначально мы можем пройти дроном, а потом, когда находим то, что нам нужно, мы уже запускаем водолаза”, – рассказывают специалисты.

Робот-малыш хоть и технологически сложная техника, но управлять им может даже ребенок.

Однако, если произошла трагедия и кто-то утонул, без помощи людей работы не справятся. Водолазы получили современное американское оборудование для сложных глубинных спусков, оно сейчас только в Одессе. “Вообще, это снаряжение создано для более таких тяжелых работ, чем для поиска тел, но мы его используем в разных ситуациях. Этот шлем предназначен на глубины до 300 метров, стекло бронировано у него и можно спокойно в нем идти”, — объясняют водолазы.

Чтобы закрепить квалификацию этим водолазам нужно не менее 270 часов погружений в год. Они предпочли бы, чтобы поисковые и спасательные операции были только во время тренировок.

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