В Одессе грабитель под камерами наблюдения разбил витрину и вынес из магазина кучу одежды

В Одессе грабитель под камерами наблюдения разбил витрину и вынес из магазина кучу одежды

Мужчину поймали с награбленным в нескольких кварталах

Ночное ограбление магазина одежды зафиксировали одесские камеры наблюдения.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На кадрах видно, как мужчина разбивает стекло куском тротуарной плитки и через дырку в витрине залезает внутрь. В магазине он переоделся в новые вещи и еще кучу магазин вытащил на улицу.

Вряд ли идея была спонтанна, злоумышленник к воровству подготовился, потому что зацепил на голову фонаря. В полицию позвонили местные жители, услышавшие внутри магазина посторонние звуки.

Новости Одессы: парень ночью украл из магазина одежды на несколько десятков тысяч гривен

Мужчину поймали в нескольких кварталах от магазина, изъяли у него одежды на десятки тысяч гривен, и теперь могут поместить в тюрьму на шесть лет.

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