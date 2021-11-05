В Одессе ищут водителя, который на "зебре" сбил брата с сестрой: в его автомобиле обнаружили недопитую бутылку алкоголя

В Одессе ищут водителя, который на "зебре" сбил брата с сестрой: в его автомобиле обнаружили недопитую бутылку алкоголя

В полиции говорят, уже знают, кто был за рулем авто — поэтому разыщут его в ближайшее время.

В Одессе продолжаются поиски скрывшегося с места смертельной аварии водителя. Водитель легковушки сбил на пешеходном переходе брата с сестрой. 15-летняя девочка погибла на месте, парня забрала "скорая". Виновник даже не остановился, просто уехал.

Об этом 5 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Момент смертельной аварии зафиксировал регистратор соседнего автомобиля. На кадрах видно, как водитель Opel торопится и опасно маневрирует между транспортом. В конце концов не успевает затормозить перед пешеходами на зебре и на скорости сбивает их. Удар был такой силы, рассказывают очевидцы, что девушка отлетела от "зебры" на несколько метров.

15-летняя девушка умерла сразу, медики "скорой" только констатировали смерть. А ее 21-летнего брата госпитализировали.

У парня перелом пяточной кости. После оказания медицинской помощи он был отправлен домой на амбулаторное лечение.

Водитель, сбивший брата с сестрой, даже не остановился после аварии, чтобы вызвать "скорую". Он просто скрылся с места ДТП. Полиция сразу объявила план "Перехват".

"При отработке оперативного плана "Перехват" было обнаружено транспортное средство, которое находилось неподалеку от места ДТП, с явными признаками причастности к указанному ДТП. Сейчас поиски водителя продолжаются", — рассказали правоохранители.

В салоне машины копы нашли недопитую бутылку алкогольного напитка, поэтому подозревают, что мужчина за руль сел уже нетрезвым.

Местные жители рассказывают, что на перекрестке, где накануне произошло смертельное столкновение, ежедневно фиксируют аварийные ситуации. Рядом с перекрестком - школа и родители изрядно нервничают за детей из-за водителей, превышающих скорость.

ДТП в Одессе: план перехвата – в городе ищут скрывшегося с места смертельной аварии водителя

Ситуацию спасет только светофор, говорят они. Правда, отмечают, что даже он не сможет защитить, если водитель пьян. Тем временем в юридическом колледже, где училась погибшая Ирина Морозюк, сегодня рассказали о трагедии. Сокурсники девушки не могут сдержать слез.

За смерть девушки виновник ДТП может сесть за решетку на восемь лет. В полиции говорят, уже знают, кто был за рулем авто — поэтому разыщут его в ближайшее время.

Напомним:

В Киеве водитель под наркотиками убегал от полиции и устроил три ДТП. Как будто кадры из голливудского боевика, так разворачивались события на левом берегу Киева.

Как будто кадры из голливудского боевика, так разворачивались события на левом берегу Киева. А во Львове на улице Шевченко автомобиль Toyota насмерть сбил пешехода . По данным полиции, потерпевший переходил дорогу в пределах пешеходного перехода. Водитель уже задержан, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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