В Одессе коммунальщики хотят отслеживать беспризорных животных с беспилотника

Денег на покупку дрона нет.

Одесские коммунальщики захотели поставить высокие технологии на службу экипажей, которые вылавливают бездомных животных на улицах, после чего стерилизуют их, чипируют и отпускают.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 8 февраля.

Денег на покупку дрона работники "Муниципального центра экологической безопасности" попросили у членов городской комиссии по экологии. Мол, им так легче будет выследить собаку в камышах в окрестностях города или около лиманов.

В то же время члены комиссии предложение всерьез не восприняли. Отшутились и финансировать закупку дрона не согласились.

Одесские коммунальщики хотели отслеживать четырехлапых бездомных с помощью дрона | Новости Украины

Ранее стало известно, что в Киеве с улиц должны исчезнуть беспризорные животные. Об этом прописано в "Экологической стратегии Киева до 2030 года". В ближайшие восемь лет животным планируют найти хозяев или хотя бы место в приюте.

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