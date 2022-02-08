В Одессе коммунальщики хотят отслеживать беспризорных животных с беспилотника

Денег на покупку дрона нет.
Одесские коммунальщики захотели поставить высокие технологии на службу экипажей, которые вылавливают бездомных животных на улицах, после чего стерилизуют их, чипируют и отпускают.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 8 февраля.
Денег на покупку дрона работники "Муниципального центра экологической безопасности" попросили у членов городской комиссии по экологии. Мол, им так легче будет выследить собаку в камышах в окрестностях города или около лиманов.
В то же время члены комиссии предложение всерьез не восприняли. Отшутились и финансировать закупку дрона не согласились.
Ранее стало известно, что в Киеве с улиц должны исчезнуть беспризорные животные. Об этом прописано в "Экологической стратегии Киева до 2030 года". В ближайшие восемь лет животным планируют найти хозяев или хотя бы место в приюте.
Читайте также: