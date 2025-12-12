В Одессе критическая ситуация: что происходит в городе после зверского обстрела России

Одесса

Одесса провела ночь под серией мощных взрывов Российская армия атаковала город десятками ударных беспилотников, часть из которых сбили силы ПВО. Однако были и попадания. Пострадали жилые кварталы: в домах выбиты окна, местные жители с помощью коммунальщиков заклеивают их пленкой и устанавливают деревянные щиты.

Как город пережил российский обстрел, рассказала корреспондент ТСН.ua Елена Черняева.

Повреждены склады, административные здания, гаражи. На местах попадания вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

Уже днем Россия снова нанесла удар баллистической ракетой. Президент Украины подтвердил попадание по гражданскому судну в порту Черноморск и подчеркнул: эта атака, как и многие предыдущие, не имела никакого военного смысла.

В результате ночных и дневных обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Часть Одессы осталась без электричества, соответственно без тепла и водоснабжения. Коммунальщики развозят техническую воду цистернами.

Местные жители признают: несмотря на годы войны, такими масштабными обесточениями трудно не беспокоиться.

«Было очень страшно, взрывы раздавались один за другим. Свет исчез сразу и до сих пор не вернулся», — рассказала одна из жительниц.

Из-за блекаута в городе не работает несколько трамвайных маршрутов, троллейбусы — на сокращенных графиках. Энергетики работают под постоянными сигналами воздушной тревоги, потому часто вынуждены прерывать ремонтные работы.

Первоочередная задача — восстановить объекты водоснабжения. Тем временем люди выстроились в длинные очереди в бюветы, работающие на генераторах.

Энергетики сообщают: ситуация чрезвычайно сложная. Генераторы помогают обеспечить работу критической инфраструктуры, однако водоснабжение будет восстановлено только после полного запуска системы электропитания.

Обесточение коснулось не только Одессы, но и нескольких окрестных населенных пунктов. Только в этом году, по данным энергетиков, враг повредил не менее 20 подстанций Одесщины.

Напомним, во время недавних массированных атак РФ на Украину заметили необычное поведение некоторых ударных дронов-камикадзе Shahed, длительно кружившихся по кругу в небе. Сергей «Флэш» Бескрестнов объяснил, что это не следствие работы средств РЭБ или сбоя в управлении. Речь идет о специальной модификации Shahed-ретранслятора, работающей как элемент MESH-сети.

Такие дроны улетают вглубь Украины, чтобы ретранслировать сигнал управления с территории РФ и обеспечивать устойчивую связь для других двигающихся в глубь страны ударных аппаратов. Поэтому ретрансляторы могут долго оставаться в воздухе, создавая иллюзию хаотических полетов.

Бескрестнов отмечает, что эти дроны должны быть приоритетными целями ПВО, ведь их присутствие существенно повышает эффективность последующих волн Shahed.