Душевые кабины и парная: как выглядит маршрутка, которую в Одессе переоборудовали в баню для фронта

В ней есть две душевые кабины и парная со специальными камнями.

В Одессе заканчивают изготовление передвижной бани для фронта. Ее делают в микроавтобусе, который еще недавно возил по городским улицам пассажиров. Авто выкупили волонтеры. На днях разработчики опробуют его и сразу передадут на передовую.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Через 5 минут печка в бане становится горячей, а еще через 20 баня уже полностью готова к использованию. В ней есть две душевые кабины и парная со специальными камнями. После тяжелой работы на "нуле" бойцы смогут здесь не только отмыться, но и хорошо прогреться и расслабить окаменевшие мышцы, рассказывает инициировавший этот проект Александр Гринюк.

"Поехал к другу на передовую под Бахмутом поздравить с днем рождения. Увидел, какие они возвращаются оттуда мокрые, грязные, и у меня такая идея возникла. К водопроводу подъехал, заправил 400 литров воды, дрова всегда с ними", — говорит руководитель госпредприятия "Укринтеравтосервис" Александр Гринюк.



Баня абсолютно автономна. Кроме печи есть баки для воды, котел и помпы. Одновременно и с комфортом здесь могут разместиться до десяти человек. Для обслуживания требуются двое – водитель и банщик. И когда все желающие воспользуются баней, она может быстро ехать дальше, к другим бойцам.

По словам волонтера Станислав Маденса, бойцы обрадовались идее такого изобретения и охотно такой баней пользовались бы.

"Я звонил своему другу и он говорит: "Когда успеем, то сухой душ, а сухой душ — это салфетки". Я спрашиваю: "Как думаешь, такая баня пригодится вам?". Он говорит: "Да это просто супер, гони ее уже сюда", — рассказывает волонтер Станислав Маденс.



На почти законченной бане сохранился номер одесского маршрута. Автобус волонтеры выкупили на одном из частных городских автопредприятий. На превращение ушло три недели. Механики сами сварили печь, сделали утепление и обшили бывший салон маршрутки деревом.

"Сначала мы разобрали маршрутку полностью, сделали каркас, чтобы было крепче, а потом уже стекловата, рельсы, специальная пленка, называется отражатель, и вагонка. Кажется, будет два помещения: будет сауна и там уже раздевалка со столом", — рассказывает механик.



В общей сложности на баню уйдет около 110 тысяч гривен. Деньги на материалы собирают волонтеры. На этой передвижной бане останавливаться они не собираются. Сейчас уже размышляют над передвижным Пунктом Незламности для фронта, который собираются сделать тоже в автобусе, но уже большом – с буржуйкой и столовой.

Напомним, ранее мы рассказывали о бомбоубежищах мечты: как украинцы создают укрытия, которые не хочется покидать и после отбоя.

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