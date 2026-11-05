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Эксклюзив ТСН
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В Одессе младенцу отрезали пальчик: новые подробности дела маленькой Авроры

Скандал в детской больнице № 3 в Одессе: при удалении катетера младенцу отрезали часть пальчика. Что известно о состоянии Авроры, увольнении медсестры и расследовании полиции.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Одессе в больнице травмировали младенца

В Одессе в больнице травмировали младенца / © pixabay.com

Новые подробности громкого инцидента вОдессе: история новорожденной девочки, которой в больнице отрезали часть пальчика, получила продолжение. Младенец до сих пор восстанавливается после сложной операции, а семья продолжает искать ответы и добиваться справедливости.

Об этом говорится в материале корреспондентки TSN.ua Людмилы Труфин.

История маленькой Авроры: что известно

Эта история о маленькой девочке Авроре. На днях ей исполнился месяц. Но за такое короткое время своей жизни младенец уже успел пережить страшную боль и сложную операцию. И всё из-за обычной медицинской процедуры, которая обернулась настоящим кошмаром для семьи.

В понедельник, 12 октября, в одной из детских больниц Одессы новорожденной девочке во время снятия катетера отрезали часть пальчика! Медсестра городской клинической больницы №3 и санитарка, которая прибежала на её крик, начали останавливать кровотечение. При этом, по словам мамы девочки Ирины Величенко, медицинские работники делали всё, чтобы она не смогла разглядеть, что именно случилось с ручкой дочки. Затем — в спешке наложили бинт, плотно перевязали травмированную руку и отдали младенца

«У девочки был шок, она просто в тот момент замолчала. Я просто увидела, что пальца нет», — говорит мать Авроры.

Ирина начала звать других врачей. По её словам, медики, прибежавшие на помощь, были потрясены увиденным.

Удалось ли спасти пальчик Авроры?

Вскоре в больницу прибыли и родственники девочки, и сотрудники правоохранительных органов. Но маленькой Авроре требовалась срочная помощь хирургов. Дело в том, что у этой больницы два корпуса в разных частях Одессы. В том, где произошел инцидент, нет травматологического и хирургического отделений. Поэтому за девочкой приехала скорая из другого корпуса. Именно там младенцу провели операцию. Как впоследствии рассказала мама, хирургам пришлось закрыть обнаженную косточку пальчика лоскутом кожи, взятым с другого участка ручки ребенка. А вот вернуть утраченную часть пальчика и ноготь уже не смогли. По словам Ирины, отрезанный фрагмент выбросили в мусорный бак, а впоследствии так и не нашли.

Что рассказала генеральный директор больницы?

Эта история получила широкую огласку и вызвала волну возмущения. Поэтому журналисты обратились за комментарием к руководству медучреждения. 15 октября на наши вопросы ответила генеральный директор Одесской детской городской клинической больницы № 3 Елена Артемова. По словам руководительницы, о травме маленькой Авроры она узнала в тот же день. Она уверяет: медики оперативно организовали выезд специализированной бригады с хирургами, чтобы оказать младенцу необходимую помощь.

Но больше всего, как признается генеральный директор, её возмутила не только сама ошибка, приведшая к тяжкой травме младенца, но и поведение медсестры после инцидента. По словам Елены Артемовой, сотрудница не сообщила врачам о том, что произошло. И именно это руководительница медучреждения называет особенно недопустимым. Ведь речь шла о травме новорожденного ребенка, который нуждался в немедленной помощи.

В больнице предполагают: из-за сильного шока и страха медсестра могла даже не осознать, насколько серьезно травмировала ребенка. Мол, сначала подумала, что просто случайно уколола или задела пальчик. Надеялась, что достаточно будет обработать ранку, наложить повязку, и всё пройдёт. Впрочем, генеральный директор подчеркивает: никто не пытается оправдывать действия медработницы. Более того, по её словам, за всю историю существования больницы ничего подобного здесь раньше не случалось. И случай с маленькой Авророй потряс весь коллектив медучреждения.

Новые подробности истории

После того, что случилось с маленькой Авророй, её семья обратилась в целый ряд учреждений: и в полицию, и в городской департамент здравоохранения, и к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Родители требовали разобраться в обстоятельствах инцидента и привлечь виновных к ответственности. Прошло уже более трёх недель, поэтому журналисты вновь связались с мамой девочки, чтобы узнать, как продвигается дело. И начнём с самого главного — состояния маленькой Авроры.

По словам Ирины, пальчик дочки до сих пор выглядит очень неприятно. Впереди — очередной осмотр врачей. Уже завтра, в четверг, семья снова отправится в больницу, где медики проверят, как заживает травмированная ручка, и оценят дальнейшую динамику восстановления. Мама надеется на лучшее, однако пока не знает, понадобится ли ребенку дополнительное лечение. В своих социальных сетях Ирина также опубликовала фотографию, на которой показала, как сейчас выглядит травмированный пальчик Авроры.

Что касается медсестры, фигурирующей в этой истории, — как выяснилось, сейчас эта женщина уже не работает в больнице. Об этом нам рассказала мама Авроры. Причём, по словам Ирины, медицинскую работницу не уволили по решению руководства, она ушла сама. И узнала об этом мама девочки не от администрации медучреждения, а из ещё одного интервью генерального директора.

Ирина также говорит, что за всё это время генеральный директор больницы практически не общалась с семьёй. По её словам, у них был лишь один разговор, который длился около пяти минут. Да и тогда, утверждает мама, руководительница медучреждения рассказывала преимущественно о кормлении младенца. А вот саму травму Авроры, её последствия и дальнейшие действия больницы подробно не обсуждали.

Как продвигается расследование?

А тем временем семья продолжает ждать результатов расследования. По словам Ирины, следователь ответила на их обращение и сообщила, что дело находится в процессе рассмотрения. Однако никаких конкретных результатов мама пока не называет. Ирина признается: об истории Авроры уже знают и правоохранители, и различные государственные учреждения. Обращения приняты, ситуация якобы находится под контролем.

Но пока что для семьи всё это — многочисленные документы, ходатайства и ожидание ответов. Ведь у каждого учреждения есть установленные законом сроки рассмотрения обращений, и процесс продвигается значительно медленнее, чем хотелось бы родителям. Несмотря на это, мама Авроры настроена решительно. Она убеждена: эта история обязательно дойдет до суда. И надеется, что травма ее маленькой дочери не станет просто очередным громким случаем, о котором со временем все забудут.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке:МЛАДЕНЦАМ ОТРЕЗАЛИ ЧАСТЬ ПАЛЬЧИКА В БОЛЬНИЦЕ: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ СКАНДАЛА В ОДЕССЕ



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