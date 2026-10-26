В Одессе мужчина убил тещу и на протяжении многих лет насиловал жену и дочерей: женщины потрясли всех своим признанием

В Одессе наказали насильника

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В Одессе к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который на протяжении многих лет насиловал свою жену и двух дочерей. Подсудимый угрожал родным убийством, сломал жене руку и пытался запугать потерпевших из следственного изолятора.

Об этом говорится в приговоре Пересыпского районного суда г. Одессы.

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Мужчина годами издевался над своей семьёй

Как установил суд, преступные действия мужчины начались ещё в 2012 году. Сначала он совершал сексуальное насилие в отношении своей жены, применяя физическую силу, психологическое давление и угрозы расправой. Женщина отметила, что боялась обращаться в полицию из-за страха за себя и детей.

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Впоследствии злоумышленник переключил свои насильственные действия на своих несовершеннолетних и малолетних дочерей:

Старшая дочь: первый случай изнасилования произошёл летом 2015 года, когда девушке было всего 16 лет. Преступления продолжались систематически в течение нескольких лет — в квартире, ванной комнате и даже в салоне автомобиля.

Младшая дочь: насильственные действия в отношении младшей девочки начались в мае 2019 года, когда ребенку еще не исполнилось 14 лет. В дальнейшем отец неоднократно принуждал несовершеннолетнюю к половым актам с применением силы и запугиванием.

Помимо сексуального насилия, в декабре 2020 года во время конфликта мужчина нанес жене удар, в результате чего у нее возник закрытый перелом кости правой кисти со смещением.

Угрозы убийством и звонки из СИЗО

В феврале 2021 года, до начала расследования, злоумышленник угрожал жене и дочерям убийством, напоминая, что ранее уже был осуждён за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей (его тёщи).

«Угрозы убийством жена восприняла всерьёз, поскольку её муж ранее уже был осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 101 УК Украины (в редакции Закона 1960 года), а именно за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ее матери)», — говорится в материалах суда.

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После задержания и помещения в Одесский СИЗО обвиняемый сумел раздобыть мобильный телефон и звонил своей жене. Применяя психологическое давление и угрозы, он требовал от женщины и детей отказаться от показаний или изменить их в его пользу.

Позиция обвиняемого и доказательства вины

На судебном заседании мужчина полностью отрицал свою вину, утверждая, что никогда не принуждал жену к интимной близости, а дочерей «даже не трогал». Он заявлял, что родственники его оклеветали из-за имущественных споров по поводу квартиры.

Однако его вина была полностью доказана:

показаниями всех трёх потерпевших;

показаниями свидетелей (друзей девушек и их родителей, которые узнали об изнасиловании и вызвали полицию);

протоколами следственных экспериментов и подробностями обысков;

выводами многочисленных судебно-медицинских, цитологических, генотипоскопических и судебно-психиатрических экспертиз, которые подтвердили наличие следов ДНК и тяжелое психотравматическое состояние потерпевших.

Решение суда и наказание

Пересыпский районный суд г. Одессы признал мужчину виновным в совершении целой серии преступлений, предусмотренных:

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ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие);

ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование, в частности совершенное в отношении несовершеннолетних и малолетнего лица, повторно);

ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством);

ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести);

ст. 386 УК Украины (принуждение свидетеля/потерпевшего к отказу от дачи показаний).

По совокупности преступлений, на основании ч. 1, 2 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, суд окончательно назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил:

Внести сведения об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица (ЕРЗСН) .

Применить специальную конфискацию имущества (изъятых в СИЗО мобильного телефона и наушников) в пользу государства.

Взыскать с осужденного 30 889 грн 80 коп. процессуальных расходов за проведение экспертиз.

Меры пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

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