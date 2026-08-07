В Одессе мужчина в военной форме жестоко избил пару: в ТЦК ответили, их ли работник на видео

Стычка с парой и мужчиной в военной форме в Одессе / © скриншот с видео

Реклама

В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на резонансное видео, где мужчина в военной форме и балаклаве жестоко бьет ногами 19-летнего юношу и женщину. В военкомате утверждают, что их военные непричастны к инциденту.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП.

Реклама

В центре комплектования коротко прокомментировали ролик, где снято, как мужчина в военной форме и в балаклаве сначала пытается выломать стекло в автомобиле, а затем хватает женщину за одежду, выталкивает из автомобиля мужчину и женщину и сильно бьет ногами обоих.

Реклама

«Предварительная проверка не установила причастности наших военнослужащих. Сейчас человек не идентифицирован. Подан рапорт о проведении более глубокой проверки. Уже по результатам служебной проверки, инициированной на основании рапорта, будет результат», — рассказали в пресс-службе областного ТЦК.

Напомним, накануне в соцсетях появилось скандальное видео из Одессы, на котором якобы работники ТЦК применили слезоточивый газ к паре в такси и выбили парня ногами из машины. 19-летний юноша просил его не избивать и разрешить принести документы из дома.

Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

К слову, несмотря на петицию за отмену отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей, в Верховной Раде заявили, что любые изменения по категориям призывников поставлены на паузу. Многодетные отцы продолжают иметь право на отсрочку.

Заметим, что мобилизация мужчин с 50 до 60 лет происходит на общих основаниях в соответствии с решением ВВК и при отсутствии отсрочки, а предельный возраст призыва составляет 60 лет для рядового и офицерского состава (или до 65 лет для высшего офицерского состава). Первоочередные потребности по возрасту и специальностям определяет Генштаб ВСУ во внутренних документах.

Реклама

Новости партнеров