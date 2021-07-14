В Одессе неизвестные ради забавы открыли огонь из автомата и устроили дрифт

Сейчас "героев" видео разыскивает полиция.

В Одессе мужчины среди дня открыли огонь из автоматов и устроили на дороге дрифт.

Видео инцидента пользователи опубликовали в социальных сетях.

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Предположительно, инцидент произошел в микроррайоне Фонтанка. На ролике видно, как из багажника легкового автомобиля мужчина достал автоматическое оружие, перезарядил, после чего направил вверх и начал стрелять. Все это время легковушка преграждал путь другим автомобилистам. Позже мужчины устроили на дороге дрифт.

В пресс-службе патрульной полиции Одесской области ТСН.ua сообщили, что правоохранители сейчас устанавливают "героев" видеоролика.

"Мы знаем, что это люди другой национальности и у них было какой-то мероприятие или свадьба. Но это то, что пишут в соцсетях. Наши патрульные сейчас устанавливают их местонахождение", — рассказали нам в пресс-службе патрульной полиции области.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на инцидент и назвали его беспределом.

Сколько законов они нарушили?

Очень жаль, что в нашем городе есть люди, которые позволяют себе стрелять из нарезного оружия ради понтов.

А чему тут удивляться и выражать возмущение? Мы сами виноваты, что у нас так легко и безнаказанно творится такое беззаконие.

соцмережі

Напомним, что мужчины устроили трагическую стрельбу в ресторане Запорожье. Сначала была масштабная драка, а потом несколько человек достали оружие. В результате чего — один человек погиб, еще один в больнице.

В Одессе ночью произошла перестрелка

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