В Одессе неизвестные ради забавы открыли огонь из автомата и устроили дрифт

Сейчас "героев" видео разыскивает полиция.
В Одессе мужчины среди дня открыли огонь из автоматов и устроили на дороге дрифт.
Видео инцидента пользователи опубликовали в социальных сетях.
Предположительно, инцидент произошел в микроррайоне Фонтанка. На ролике видно, как из багажника легкового автомобиля мужчина достал автоматическое оружие, перезарядил, после чего направил вверх и начал стрелять. Все это время легковушка преграждал путь другим автомобилистам. Позже мужчины устроили на дороге дрифт.
В пресс-службе патрульной полиции Одесской области ТСН.ua сообщили, что правоохранители сейчас устанавливают "героев" видеоролика.
"Мы знаем, что это люди другой национальности и у них было какой-то мероприятие или свадьба. Но это то, что пишут в соцсетях. Наши патрульные сейчас устанавливают их местонахождение", — рассказали нам в пресс-службе патрульной полиции области.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на инцидент и назвали его беспределом.
- Сколько законов они нарушили?
- Очень жаль, что в нашем городе есть люди, которые позволяют себе стрелять из нарезного оружия ради понтов.
- А чему тут удивляться и выражать возмущение? Мы сами виноваты, что у нас так легко и безнаказанно творится такое беззаконие.
Напомним, что мужчины устроили трагическую стрельбу в ресторане Запорожье. Сначала была масштабная драка, а потом несколько человек достали оружие. В результате чего — один человек погиб, еще один в больнице.