В Одессе обессиленная лошадь упала посреди города: прохожие едва не совершили самосуд над владельцем

В Одессе обессиленная лошадь упала посреди города: прохожие едва не совершили самосуд над владельцем

Владелец животного убеждает копов: с конем все в порядке.

Скандал в Одессе. Там зоозащитники обвиняют владельца лошади в жестоком обращении с животным. Свидетелями инцидента стали прохожие: они видели, как лошадь, которая тягнула карету, травмировалася и упала, а владелец заставлял ее идти дальше. Возмущенные люди едва не совершили на месте самосуд.

Об этом говорится 15 августа во сюжете ТСН.19:30.

Это произошло на углу улицы Пушкинской и Греческой. Здесь брусчатка, она скользкая еще и улица идет под гору. Лошадь просто не смогла вытянуть наверх тяжелую карету

Это видео сняли случайные свидетели. Вместо того, чтобы направить лошадь, которая тянет прогулочную карету, водитель силой заставляет животное лезть вверх. Лошадь несколько раз поскользнулась на брусчатке и падает. Но наездник не останавливается. Пытается поднять животное и заставить идти дальше. Тот на замечания не реагирует. Возмущенные прохожие бросаются на владельца животного и чуть не совершают самосуд. На место вызывают полицию.

Владелец животного убеждает копов: с конем все в порядке. Однако общественные активисты просят проверить, легально ли тот эксплуатирует животное.

Новости Украины: в Одессе зоозащитники обвиняют владельца коня в жестоком обращении с животным

"Они зарабатывают деньги, это зафиксировать просто. Это закон о предпринимательской деятельности, но почему-то никому это не интересно", — говорит общественный активист Демьян Ганул.

Лошадей, которые развлекают туристов, несмотря на закон о жестоком обращении с животными, в Одессе десятки, говорят зоозащитники. Вспоминают историю, которая произошла три года назад: из-за жары и переутомления лошадь, которая тянула карету с туристами, упала прямо посреди улицы. Но даже после того случая обессиленных лошадей владельцы выводят на маршрут. Более того — сами чиновники рекламируют такие развлечения, например председатель одной из районных администраций.

После вчерашнего инцидента ни одной кареты в центре города. Ни травмированной лошади, ни ее владельца разыскать не можем. Дальнейшую судьбу животных, говорят в полиции, определит суд.

"Составили на него административный протокол "Жестокое обращение с животными". Там предусматриваются штрафные санкции от 4300 гривен, а также возможна конфискация животного", — говорит пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Между тем зоозащитники самостоятельно собираются на рейд. Говорят: как увидят лошадей и ослов, что катают туристов, будут вызывать полицию. А завтра утром обещают пикет перед городским советом.

Напомним, на Хортице конь выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля.

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