В Одессе осудили мужчину, потому что его сын-школьник снял на видео секс

Парень опубликовал пикантные кадры в Интернете / © Associated Press

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В Одессе на 1700 гривен оштрафовали мужчину, потому что его малолетний сын снял на видео половой акт, после чего беспрепятственно распространил кадры в Интернете.

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда г. Одессы.

Школьник снял на видео секс и опубликовал кадры в Интернете

Как следует из материалов дела и официального протокола серии ВАД № 177673, событие произошло 1 мая 2026 года в Одессе. Малолетний парень совершил видеофиксацию полового акта. Полученный видеоматериал подросток оперативно загрузил и распространил в свободном доступе в сети Интернет.

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Органами Национальной полиции Украины такое поведение ребенка было квалифицировано как «грубое нарушение общепринятых норм морали и правопорядка». Поскольку по закону именно родители обязаны обеспечить надлежащее моральное развитие и надзор за своими потомками, правоохранители составили административный протокол на отца парня.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Следователи отметили, что мужчина грубо нарушил требования статьи 150 Семейного кодекса Украины относительно надлежащего воспитания и контроля за поведением ребенка. Более того, поскольку отец уже допускал подобные провалы в воспитании ранее, дело квалифицировали по ч. 2 ст. 184 КУоАП — как уклонение от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, совершенное повторно в течение года.

Штраф и судебные издержки для отца

Принимая во внимание характер правонарушения, личность правонарушителя, его имущественное положение и повторность проступка, суд пришел к выводу, что с целью воспитания лица «в духе соблюдения законов и уважения к правилам общежития, целесообразной и достаточной мерой воздействия будет наложение денежного взыскания».

Суд постановил: отца парня признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 184 КУоАП, и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 (одна тысяча семьсот) гривен.

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Кроме суммы основного штрафа, с отца подростка в пользу государства официально взыскали судебный сбор. Согласно закону, его сумма рассчитывается как 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на первое января 2026 года, что в денежном эквиваленте составило 665,60 гривен. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение установленного законом срока.

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