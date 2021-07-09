В Одессе под открытым небом выступили военные оркестры ВМС Украины и шестого флота США: как это было

В Одессе под открытым небом выступили военные оркестры ВМС Украины и шестого флота США: как это было

Концерты на берегу моря проходят в рамках международных учений "Си Бриз".

Музыкальный "Си Бриз". Джазовые композиции в исполнении музыкальных оркестров Соединенных Штатов и Украины раздаются под открытым небом в Одессе. Совместные выступления оркестра Военно-морских Сил Украины и шестого флота США жители и гости Одессы могут послушать на популярных туристических локациях.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 9 июля.

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Музыканты шестого флота США специально изучили мелодию песни «У Черного моря» — это неофициальный гимн Одессы. Эта песня в их исполнении прозвучит сегодня. Музыкальные концерты продолжаются в рамках международных учений "Си Бриз", в которых принимают участие 32 страны.

"Мы постоянно выступаем в соединенных штатах в таком формате и нам это нравится, ведь в таком формате мы чувствуем слушателей. Одесской публике тоже нравится этот формат, они наслаждаются нашими выступлениями и празднуют вместе с нами", — говорит главный музыкант оркестра шестого флота США Джоэль Пэкер.

Напомним, что под Одессой на побережье моря поселились лисы, которые не боятся людей.

Новости мира: на "Си Бриз" звучит джаз в исполнении музыкальных оркестров США и Украины

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