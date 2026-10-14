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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Одессе подрались владельцы собак: мужчина "со всей дури" ударил женщину, её возлюбленный-полицейский отреагировал

В Одессе выгул собак привел к драке с участием полицейского.

Автор публикации
Сергей Осадчук
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В Одессе подрались владельцы собак

В Одессе подрались владельцы собак / © ТСН

В Одессе поссорились владельцы собак — в результате двое получили травмы. В стычке принял участие и патрульный. В связи с этим инцидент теперь параллельно расследуют и полиция, и Госбюро расследований.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Почему возник конфликт

Это была обычная вечерняя прогулка. Ирина вывела на школьный стадион двух шпицев — Ричи и Гучи. Туда же после смены в патрульной полиции вышел на пробежку её муж. Вдруг на стадионе появились ещё двое владельцев с собаками — обе собаки были без намордников. Ирина говорит, что одна из собак набросилась на её шпица.

Жена полицейского, участница конфликта Ирина Дармороз: «Она начала его кусать, рвать на куски, и муж подбежал к нему. Я сразу схватила Гучи, а муж взял вторую собаку на руки. А эта женщина кричит: «Не поднимайте её на руки, она обучена, наоборот, если берёте — то ещё сильнее бросается!». Я говорю: «Ну нельзя так поступать, вы находитесь на стадионе школы, вы в нетрезвом состоянии, у вас большие собаки, здесь гуляют дети»».

По словам Ирины, хозяйка собаки в конце концов взяла его на поводок. А другой хозяин, как утверждает женщина, наоборот — начал угрожать.

Жена полицейского, участница конфликта Ирина Дармороз: «Он сказал своей собаке: «Фас!». Я схватила телефон и сразу позвонила в полицию. И они начали бежать, мы пошли за ними».

Ирина начала снимать мужчину и его спутницу на телефон. Говорит, хотела зафиксировать угрозы и передать запись правоохранительным органам. Но затем произошло нечто неожиданное.

Жена полицейского, участница конфликта Ирина Дармороз: «Я поворачиваюсь к ним спиной — и в этот момент у меня возникает сильная боль в челюсти, я падаю на пол».

С этого момента всё снимали случайные свидетели. Они видели стычку, а затем услышали звук ударов. На владельца собаки, оскорбившего его жену, уже набросился с кулаками полицейский.

Патрульный полицейский Вадим Дармороз: «Он, не подумав ни о чём, ударил её кулаком по лицу… Там хорошо видно, что я отхожу, а он догоняет женщину и тянет её за волосы вниз. И у меня не оставалось ничего другого, как во второй раз вмешаться, потому что жизни и здоровью моей жены угрожала опасность».

Вадим Дармороз

Вадим Дармороз

Журналисты ТСН пытались выслушать версию второго участника конфликта, но мужчина категорически отказался давать комментарии.

После драки обе стороны обратились с заявлениями в полицию. Действия патрульного начали проверять в ГБР, поскольку у владельца собаки, которого избил полицейский, помимо ушибов обнаружили переломы скулы, челюсти, носа и ребер. В отношении полицейского возбудили два дела — за нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство.

Что говорят правоохранители

Старший следователь по особо важным делам Теруправления ГБР Павел Чикалов: «Даже если будет доказан тот факт, что его жена находилась в какой-то опасности, существует соразмерность применения той или иной физической силы, но наносить тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов пожилому человеку — ну, немного, на мой взгляд, этот человек вышел за рамки дозволенного. Мы дали оценку таким действиям — такую, которая подпадает под уголовную ответственность».

Ирине сначала отказали в возбуждении уголовного дела в полиции. Тогда женщина обратилась в суд со справкой о легких телесных повреждениях, и заявление в конце концов зарегистрировали.

Патрульный полицейский Вадим Дармороз: «Мы писали заявление, наше заявление закрыли, нам не сообщили… Решением суда добились, чтобы было установлено бездействие, и суд постановил внести сведения в Единый государственный реестр об избиении моей жены».

Пока ГБР и полиция выясняют все обстоятельства драки, полицейский находится под домашним арестом. Его временно отстранили от службы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 14 ОКТЯБРЯ! КОЛЛАПС в КИЕВЕ! ОСВОБОЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ! ТРАГЕДИЯ В ФЕДИШИНЕ

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