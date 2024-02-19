В Одессе полиция проверяла, занимались ли ее патрульные групповым сексом на вызове

В полиции рассказали сайту ТСН.ua, что же в ту январскую ночь произошло на самом деле.

В течение нескольких дней в соцсетях ряд пользователей распространили сообщения о том, что в Одессе якобы произошла скандальная история с участием патрульных полицейских. Стиль, в котором было написано сообщение, вызывал определенные сомнения в достоверности этой информации, но под этими постами начали появляться десятки комментариев людей, которые считают, что изложенная история правдива.

По словам авторов поста, одесские патрульные приехали на вызов по поводу нарушения тишины в ночное время.

"В квартире девушка с шестью другими подругами праздновала день рождения. После часового разговора в квартире полицейские поехали за алкоголем на АЗС, затем выставили режим "перерыв", вернулись в квартиру и занялись групповым сексом, что засняла одна из боди-камер полицейских, которая случайно включилась во время полового акта", – утверждает автор сообщения.

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В управлении патрульной полиции Одесской области сайту ТСН.ua прокомментировали эту ситуацию.

"В этой информации (опубликованной в соцсетях – ред.) очень много надуманного. Фантазии – они такие. Вызов в квартиру, где шумели – был. Парни выходили на перерыв ночью. Это предусмотрено во время несения службы. Но относительно других ситуаций, в которых якобы принимали участие полицейские – это не подтвердилось. Проводится служебное расследование и этим вопросом занимаются дополнительно наши службы", — рассказала ТСН пресс-секретарь одесских патрульных Алла Марченко.

Также Марченко уточнила, что этот вызов был еще в январе. "Но снова это начинает людей интересовать. Наверное, им больше не о чем беспокоиться", — резюмировала полицейская.

Напомним, в Одессе пара занялась сексом посреди улицы.

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