В Одессе попрощались с активистом Демьяном Ганулом, которого убили посреди дня: фото, видео

В Одессе простились с активистом Демьяном Ганулом. Его накануне убили посреди города.

Одесса простилась с Демьяном Ганулом, которого цинично убили в пятницу 14 марта. 31-летний Демьян был известным в Одессе активистом, блогером и волонтером. На него и раньше совершали покушения — избивали, обстреливали и жгли его авто.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

В Одессе в храме простились с Демьяном Ганулом. Это место из соображений безопасности держали в секрете. Сначала всех собрали в центре возле памятника Тарасу Шевченко. Эта площадь была заявлена как место прощания. Около двух сотен человек пришли с цветами и флагами. Устроили импровизированный траурный митинг, вспоминали Демьяна, общались, пели гимн.

Прощание с Демьяном Ганулом

И уже потом автобусами, машинами люди переехали в храм на церемонию. Друзья погибшего рассказали, что на месте убийства активиста появилась надпись — "Мы не боимся". И это рефреном звучит от тех, кто знал его, кому он помогал и кто был его единомышленником.

"Борьба с наркоточками, защита наших пляжей, наших скверов, парков и уничтожение всех коммунистических постколониальных знаков в нашей родной Одессе — все это правильно делал Демьян Ганул и мы точно не боимся, мы будем продолжать его дело", — говорит ветеран Василий Дьяченко.

Демьяна Ганула хладнокровно застрелили из пистолета в центре города, сделав контрольный выстрел в голову уже лежачему и раненому. Преступника по горячим следам задержали в тот же день. Во время заседания 46-летний мужчина признал вину. Суд отправил его на два месяца под стражу без права на залог.

31-летний Демьян Ганул был известным в Одессе активистом, блогером и волонтером. Он боролся с незаконной застройкой, имперскими символами и нарушениями закона о языке. На Ганула и раньше совершали покушения — били, обстреливали и жгли его авто.

Следствие рассматривает три главные версии — профессиональная и общественная деятельность погибшего, личная неприязнь и "российский след". Друзья и родные Демьяна обещают контролировать следствие и не дать замять дело. Похоронят активиста на Западном кладбище в Одессе. У него остались жена и ребенок, которому не исполнилось еще и года.

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Напомним, в центре Одессы 14 марта мужчина застрелил общественного активиста и волонтера Демьяна Ганула. Позже глава МВД Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан.

ТСН собрал все, что известно о резонансном убийстве и кто такой Демьян Ганул.

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