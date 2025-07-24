В Одессе попрощались с летчиком, который погиб во время выполнения боевого задания

Константин Оборин / © ТСН

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В Одессе сегодня прощались с погибшим украинским героем Константином Обориным. Военный летчик, защитник украинского неба по прозвищу «Камикадзе», погиб во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине.

на чине похорон в Одессе была корреспондентка ТСН Елена Черняева.

Константин Оборин в начале полномасштабного вторжения пошел в армию. Он прилагал большие усилия, чтобы в свои 63 оставаться в рядах ВСУ.

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«Костю встретил в центре города в первые дни полномасштабного вторжения. Костя был в пикселе с оружием. Я говорю Костя, что как. Он говорит — договариваюсь, чтобы меня в армию взяли — не берут по возрасту, но конечно он договорился, потому что это был Костя», — говорит пилот Ник Викнянский.



Константин Оборин прожил честную и яркую жизнь, говорят его друзья. Человек-легенда, энтузиаст, жизнелюб, романтик. Таким Константина Оборина запомнила довоенная Одесса. Он был директором авиаклуба «Одесса», председателем Союза ветеранов Афганистана. Участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Десантировался на Северный Полюс в составе первой полярной экспедиции. А в начале войны в 2014 смог вернуть из российского плена 29 украинцев.

«Он как-то умудрился через свои связи еще на Донбассе вытаскивал из рук оккупантов 29 пленных. Биография у него очень уважительная и заслуживает уважения», — говорит заместитель ОО VETERANS HUB ODESA Николай Сторожук.

«Камикадзе» был командиром местной эскадрильи, которая борется с беспилотниками на легкомоторных самолетах. Одним из первых осваивал эту науку — еще когда «Шахеды» летали преимущественно днем. А потом он и его ребята сбивали дроны-разведчики.

Небо было главной любовью его жизни. Он летал и прыгал с парашютом, был счастлив от этого, и искренне делился этим счастьем с другими — обучал полету множество людей.

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Похоронили Константина Оборина на Таировском кладбище в Одессе.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Прощание с летчиком Камикадзе: «Он жил небом и вернулся в него навсегда»